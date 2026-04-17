Coachella 2026: Kacey Musgraves sustituye a Jack White en el segundo fin de semana

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Kacey Musgraves se integra al cartel de Coachella este 18 de abril en reemplazo de Jack White.

La organización confirma cambios en los horarios del escenario principal para este sábado en Indio.

YouTube transmitirá en vivo el nuevo set de Kacey Musgraves durante el segundo fin de semana.

El festival Coachella 2026 sigue siendo noticia. Ahora se anuncia la incorporación de Kacey Musgraves, cantautora de música country, para su segundo fin de semana en el Empire Polo Club. La artista estadounidense reemplaza a Jack White, quien canceló su participación por motivos logísticos, lo que alteró el cronograma oficial de este sábado 18 de abril.

Jack White, considerado uno de los grandes conceptualistas del rock del siglo XXI, fue incorporado sorpresivamente al cartel de esta edición del festival. El ex frontman de la banda The White Stripes se presentó el primer fin de semana en Coachella, con una actuación que no decepcionó.

El pasado 11 de abril cantó durante una hora en el escenario Mojave Tent, quince minutos más de lo que se había planificado previamente.

Cambios de última hora en el cartel de Indio

Los canales digitales de la organización de Coachella fueron el medio mediante el cual se anunció una modificación significativa en la programación de los escenarios principales para el sábado 18 de abril.

Una modificación bien aceptada

Kacey Musgraves asume el espacio dejado por Jack White, con una propuesta muy diferente a la prevista para esta la jornada. Según el portal especializado Variety, la salida de White responde a imprevistos en la logística de su equipo técnico, lo que no permitió el montaje requerido para su espectáculo de rock experimental.

El nombre de Kacey Musgraves fue recibido con mucho interés por los asistentes. La cantante vive una etapa de gran popularidad luego de sus recientes lanzamientos discográficos.

Los usuarios de la aplicación oficial del evento recibieron notificaciones en tiempo real para actualizar sus itinerarios personales y evitar confusiones durante el ingreso al recinto.

El impacto estético de Kacey Musgraves

Si algo garantiza la presencia de Musgraves en el escenario principal es un despliegue visual alineado con la estética contemporánea del festival. Fuentes de la revista Rolling Stone aseguran que la producción de la artista preparó una adaptación de su gira mundial para ajustarse a las dimensiones de Coachella.

La cantante, conocida por fusionar el country con elementos psicodélicos, es una de las figuras con mayor capacidad de atracción para el público que consume tendencias de moda y estilo de vida.

En declaraciones recogidas por la plataforma de prensa de Goldenvoice, ella manifestó su entusiasmo por esta invitación imprevista: “Regresar al desierto bajo estas circunstancias es un desafío que acepto con alegría para conectar con quienes buscan nuevas experiencias sonoras”.

Ajustes en los horarios de transmisión

Para los seguidores que sintonizan el evento desde Ecuador, el cambio de artistas modifica ligeramente el bloque de transmisión en vivo de YouTube. El set de Kacey Musgraves se emitirá en el canal principal de Coachella, el sábado 18 de abril, a las 17:00, hora Ecuador.

La logística del festival asegura que el resto de las presentaciones, incluyendo los cierres de jornada, no sufrirán desplazamientos mayores. Los técnicos del escenario principal trabajan en la transición de equipos para asegurar que la calidad del sonido cumpla con las expectativas de los miles de asistentes presenciales.

Reacción de los fanáticos y tendencias digitales

En plataformas como X e Instagram, los internautas destacan la versatilidad del cartel de este año, que ha sabido integrar diversos géneros para mantener la relevancia global.

Hay gran interés por conocer el repertorio de Musgraves, así como comparaciones entre su estilo y la potencia rítmica que caracterizaba a White.