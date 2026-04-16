Coachella 2026: horarios y rumores de invitados para el segundo fin de semana

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Coachella 2026 inicia su segundo fin de semana con rumores de grandes invitados para el show de Karol G

Justin Bieber regresa al escenario principal de Indio este sábado tras su emotivo debut el pasado fin de semana

YouTube activa la transmisión gratuita de Coachella 2026 en 4K para seguir el cierre del festival desde casa

El segundo fin de semana de Coachella 2026 inicia este viernes 17 de abril en el Empire Polo Club, en Indio, California. Entre los fanáticos existe gran expectativa por la lista de invitados sorpresa, los horarios de las transmisiones oficiales en YouTube y los detalles del show final de Karol G, en uno de los mayores eventos de la música y la moda a nivel mundial.

Expectativa por el cierre del segundo fin de semana

La segunda etapa del festival Coachella 2026 registra un volumen de búsquedas superior al del fin de semana de apertura. Esto responde a una razón clara: la tradición de incluir variaciones en los repertorios. La logística en Indio reporta un lleno total para las jornadas del 17 al 19 de abril.

La posibilidad de apariciones especiales hace prever que se supere el impacto mediático de la semana anterior. En este contexto, todo puede ocurrir.

Así lo sostienen reportes de la industria musical y portales especializados como Billboard y Rolling Stone. Según estos medios, el segundo fin de semana suele ser el preferido por los artistas para realizar colaboraciones inéditas.

La infraestructura técnica mantiene seis escenarios activos, junto con una cobertura digital que permite seguir cada presentación mediante un sistema de visualización múltiple en plataformas de video.

Las sorpresas de Karol G

La presentación de Karol G está programada para el último día del festival y constituye uno de los momentos de mayor interés para la audiencia latina. Luego de su exitoso debut como cabeza de cartel el domingo 12, surgen rumores sobre los artistas que podrían acompañarla en el escenario principal durante el cierre del festival.

El supuesto listado incluye nombres como Shakira, que haría temblar el desierto con la interpretación a dúo de TQG, además de Young Miko y la reaparición de Becky G.

Fuentes cercanas a la producción indican que el despliegue escénico incluirá elementos visuales renovados para esta segunda presentación. En declaraciones previas, la cantante señaló que “el escenario de Coachella es el lugar donde los sueños se encuentran con la realidad, y para este segundo round quiero que la energía sea el doble de potente”.

Con estas palabras, aumentó la expectativa de sus seguidores, quienes analizan cada uno de sus movimientos en redes sociales. Las respuestas aprecerán el día de su show, el domingo 19, y se podrá ver en Ecuador a las 00:10 del lunes.

Justin Bieber y la continuidad de su retorno

Luego del impacto de su presentación el sábado anterior, el show de Justin Bieber vuelve a generar interés. Los seguidores buscan saber si el artista mantendrá el formato minimalista o si incorporará invitados para ampliar su propuesta.

Además, su salud mental continúa como tema recurrente en la cobertura mediática, lo que posiciona su participación como uno de los hitos de esta edición 2026.

Su presentación está programada para sábado el 18 de abril, pero con el cambio de horario podrá verse en Ecuador a la 1:25 del día siguiente.

Sabrina Carpenter... y ¿Madonna?

La audiencia está alborotada. Según el portal Rock & Pop, se especula sobre una posible aparición de Madonna junto a Sabrina Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella.

Aunque no hay una confirmación oficial, los entendidos hablan de "pistas claras". Sin duda, una colaboración sorpresa de tal envergadura se convertiría en un hito en esta edición del festival.

Según BBC, los rumores han sido alimentados por algunos miembros del equipo de Sabrina Carpenter. Uno de sus bailarines, aseguró que el nuevo show “no será el mismo”.

¿Cómo saberlo? Disfrutando del show del viernes 17 de abril, a las 23:08, hora de Ecuador.

Más allá de la música

El componente visual de Coachella no se limita a la música. También abarca tendencias de moda que se consolidan durante el evento. La estética ‘desert-chic’ y el uso de tecnología aplicada a la vestimenta concentran gran atención en contenidos de estilo de vida.

Creadores de contenido y celebridades actúan como impulsores de productos que luego se vuelven virales. Su presencia trasciende el ámbito musical.

La asistencia de figuras como Sabrina Carpenter y Olivia Wilde en zonas exclusivas también impulsa la conversación digital. Las imágenes captadas durante los atardeceres en el desierto alimentan el interés del público.

Expertos señalan que la estrategia del festival busca mantener su relevancia durante las dos semanas de duración. Se estima la presencia de unas 200 mil personas, entre asistentes, creadores de contenido y celebridades, que amplifican el alcance del evento.

Estrategias que destacan