The Strokes proyecta imagen de Jaime Roldós Aguilera durante su show en Coachella

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que dejó la proyección de Roldós The Strokes proyectó la imagen de Jaime Roldós durante su show en Coachella 2026.

La escena apareció mientras interpretaban Oblivius, junto a las imágenes de otros líderes mundiales.

La proyección generó reacciones y debate en redes sociales.

En medio de luces, guitarras y pantallas gigantes, un nombre ecuatoriano irrumpió en uno de los festivales musicales más influyentes del mundo. La banda estadounidense The Strokes incluyó la imagen del expresidente Jaime Roldós Aguilera durante su presentación en el festival Coachella 2026, un gesto que no pasó desapercibido.

Te invitamos a leer | Olivia Rodrigo estrena ‘drop dead’, convirtiendo el amor en un espectáculo visual

El grupo, encabezado por Julian Casablancas, formó parte de los actos más esperados del evento realizado en el Empire Polo Club, en Indio, California. Sin embargo, más allá de su repertorio, fue un momento específico del show el que captó la atención internacional.

The Strokes proyecta a Jaime Roldós en Coachella

Durante la interpretación del tema Oblivius, la banda acompañó su presentación con una secuencia audiovisual en la que se mostraban figuras políticas relacionadas con episodios históricos controvertidos.

En esa serie de imágenes apareció el rostro de Jaime Roldós Aguilera junto a la frase: “Accidente aéreo, Sospecha de participación de la CIA”. La inclusión del exmandatario ecuatoriano en este contexto generó reacciones inmediatas, especialmente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el mensaje y su interpretación.

Cargando…

¿Por qué aparece Jaime Roldós en el show?

El montaje visual presentado por The Strokes hizo referencia a líderes mundiales cuyas muertes o gobiernos han sido vinculados, en distintos escenarios, a la intervención de la Central Intelligence Agency (CIA). Entre ellos también se incluyó al expresidente chileno Salvador Allende.

En el caso de Roldós, su fallecimiento ocurrió el 24 de mayo de 1981, cuando el avión presidencial en el que viajaba (un Beechcraft Super King Air) se estrelló en el sector de Cerro de Huayrapungo, en la provincia de Loja. En el accidente murieron también su esposa, Martha Bucaram, y varios integrantes de su comitiva.

Qué dicen las investigaciones sobre la muerte de Roldós

A lo largo de los años, han circulado diversas teorías sobre las causas del accidente, algunas de ellas vinculadas a una supuesta participación de la CIA. No obstante, estas versiones no han sido comprobadas.

Reacciones tras la proyección en Coachella

La aparición de la imagen de Roldós en un escenario global como Coachella abrió nuevamente el debate sobre su legado y las circunstancias de su fallecimiento. Mientras algunos interpretaron el gesto como una crítica política o un llamado a la memoria histórica, otros cuestionaron la falta de contexto en la presentación.

El momento se viralizó rápidamente, especialmente entre usuarios ecuatorianos, quienes expresaron sorpresa por la inclusión de una figura nacional en un espectáculo internacional de música.