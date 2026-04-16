‘First Light’: Lana Del Rey se une al universo de James Bond

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En su carrera reciente, Lana Del Rey ha explorado un sonido más íntimo y minimalista en álbumes como Blue Banisters y Ocean Blvd , consolidando una etapa más introspectiva dentro de su discografía.

en álbumes como y , consolidando una dentro de su discografía. Del Rey ya había escrito un tema para la saga Bond , pensado para Spectre (2015), pero finalmente fue descartado y reemplazado por Writing’s On The Wall de Sam Smith.

, pensado para (2015), pero finalmente fue por de Sam Smith. 007 First Light se lanzará el 27 de mayo de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, mientras que su versión para Nintendo Switch 2 llegará meses después.

Aun sin aviso previo y fiel a su estilo impredecible, Lana Del Rey sorprendió a sus seguidores este 16 de abril con el lanzamiento de First Light, una nueva canción que la conecta, finalmente, con uno de los universos cinematográficos más emblemáticos. El tema llega como parte del soundtrack oficial de 007 First Light, el próximo videojuego inspirado en el icónico espía, cuyo estreno está previsto para el 27 de mayo.

El anuncio no solo tomó por sorpresa a sus fanáticos, sino que también desató una inmediata euforia en redes, alimentada por una colaboración que durante años fue casi un deseo recurrente dentro de su carrera. La unión entre la estética melancólica de Del Rey y el imaginario elegante y peligroso de James Bond se percibe como un encaje natural, consolidando así una relación artística que, para muchos, parecía inevitable.

Una canción que encaja en el ADN de Bond

First Light se construye como una pieza profundamente atmosférica, donde la voz etérea de Lana Del Rey se despliega sobre una instrumentación contenida, cargada de tensión y melancolía. La canción, coescrita junto al compositor David Arnold, una figura clave en la identidad sonora de la saga Bond, recoge esa tradición musical que combina sofisticación, misterio y una carga emocional latente.

"El sonido de James Bond siempre ha sido una parte enorme de su identidad", señaló Arnold, subrayando la importancia de este tipo de temas dentro de la narrativa del espía. En ese sentido, First Light no solo acompaña, sino que construye atmósfera, dialogando directamente con el tono del proyecto.

Presentación de Lana para el Festival Milano, durante la era 'Ocean Boulevard'.Cortesía

Una canción debe intrigarte, emocionarte y abrirte la puerta a ese mundo David Arnold, compositor

Desde una lectura más musical, el tema recupera elementos característicos del universo sonoro de Del Rey, con vocales suaves y envolventes que evocan trabajos dentro de sus álbumes previos, sobre todo con Blue Banisters de 2021, particularmente en matices cercanos a la canción Violets for Roses. Esa mezcla entre vulnerabilidad y dramatismo termina por reforzar su afinidad con el universo Bond, donde lo íntimo y lo peligroso suelen convivir en una misma línea narrativa.

La colaboración también tiene un peso simbólico dentro de su trayectoria, teniendo en cuenta que durante años, la artista manifestó su interés por formar parte de la franquicia, incluso llegando a presentar propuestas en el pasado, por lo que este lanzamiento se percibe como una suerte de entrada definitiva a un legado musical que ha sido definido por voces icónicas.

El nuevo comienzo de James Bond en los videojuegos

Más allá de la música, 007 First Light se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos recientes dentro del universo Bond. Desarrollado por IO Interactive, el estudio detrás de la saga Hitman, el juego propone una historia de origen que explora los primeros años de James Bond dentro del MI6, apostando por un enfoque más realista y estratégico del espionaje.

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El título se aleja de las adaptaciones directas del cine para construir su propio "canon", incorporando mecánicas centradas en la infiltración, el uso de identidades y escenarios abiertos en distintas partes del mundo. A nivel técnico, el juego utiliza el motor Glacier, optimizado para ofrecer una experiencia más dinámica en iluminación y jugabilidad, elementos que refuerzan su apuesta por una narrativa inmersiva.

El lanzamiento está previsto para el 27 de mayo en consolas de nueva generación y PC, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia en el ámbito interactivo. Como antesala, se ha confirmado que este 17 de abril se revelará oficialmente la secuencia de 007 First Light en los BAFTA Games Awards, donde First Light funcionará como su tema principal, consolidando el papel de Lana Del Rey dentro de esta nueva era del espía.