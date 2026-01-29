¿Lana Del Rey lanza 'Stove' este 30 de enero? Todo lo que sabemos hasta ahora

Lana Del Rey genera expectativa con su nuevo álbum Stove. ¿Se lanza este 30 de enero?

Si eres fan de Lana Del Rey, seguramente te has preguntado: ¿sale este 30 de enero su álbum 'Stove'? La expectativa es alta. Cada publicación, cada pista, cada rumor en redes se analiza con lupa. Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmación oficial de que el disco se publique ese día.

'Stove' es el décimo álbum de estudio de Lana Del Rey y llega después de varios retrasos y cambios de título. Primero se habló de 'Lasso', luego de 'The Right Person Will Stay', y finalmente quedó como Stove. Cada cambio generó más curiosidad y confusión entre sus seguidores.

Un álbum que tardó en llegar

El álbum, según ha compartido la propia artista, mezcla pop con influencias del country, un terreno que ha explorado en los últimos años. La producción se extendió porque decidió agregar seis canciones nuevas, muchas de ellas con un enfoque autobiográfico.

Los sencillos 'Henry, Come On' y 'Bluebird', publicados en abril de 2025, adelantan el estilo y el tono del álbum, pero no son garantía de que Stove esté listo para salir este 30 de enero.

Rumores vs. realidad

En redes y blogs de música circula la fecha 30 de enero de 2026 como posible lanzamiento. La idea se basa en especulaciones más que en anuncios concretos. No hay preórdenes, portadas oficiales ni comunicación directa del sello discográfico. Por ahora, todo es expectativa.

El público espera que Lana confirme la fecha exacta. Mientras tanto, los fanáticos analizan cada pista en redes sociales y plataformas de música, con la esperanza de que pronto llegue un anuncio definitivo.

Qué podemos esperar de Stove

Aunque aún no hay fecha oficial, se sabe que Stove será un disco con un estilo más íntimo y cercano, marcado por las influencias country que la cantante ha ido mostrando en vivo y en sus sencillos recientes. Es un proyecto que promete acercar a Lana Del Rey a nuevas sonoridades sin perder su sello característico: melancólico, nostálgico y cinematográfico.

