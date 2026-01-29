Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Los Grammy 2026 combinan música, moda y cultura, con una ceremonia que reúne a artistas internacionales y nuevas generaciones.
Los Grammy 2026 combinan música, moda y cultura, con una ceremonia que reúne a artistas internacionales y nuevas generaciones.Imagen Generada con IA

Premios Grammy 2026: fecha, hora, dónde ver y lista completa de nominados

Descubre dónde y cómo ver los Grammy 2026 en vivo y conoce la lista completa de nominados de este año

La cuenta regresiva ha comenzado para una de las citas más esperadas por la industria musical: los Premios Grammy 2026. Este año, la ceremonia promete ser un reflejo del talento global y la innovación artística.

Te invitamos a leer | Bruce Willis no sabe que padece demencia: la revelación más dura de su esposa

El 1 de febrero, la Arena Crypto.com de Los Ángeles se llenará de luces, música y grandes estrellas. La velada reunirá a artistas consagrados como Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Kendrick Lamar, junto a nuevas voces que empiezan a dejar su huella. Cada nominación refleja no solo creatividad, sino también el pulso cultural del momento.

RELACIONADAS

Horario de los Grammy 2026 por país

Si quieres vivir la ceremonia en tiempo real, estos son los horarios según tu ubicación:

  • Ecuador, Colombia, Perú y Panamá: 20:00
  • México, Guatemala y Costa Rica: 19:00
  • Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 21:00
  • Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00

Cómo ver los Grammy 2026 en vivo

Las opciones para seguir la ceremonia desde Latinoamérica se adaptan a todos los formatos:

  • TNT: transmisión en vivo con traducción simultánea al español.
  • HBO Max: streaming completo en tiempo real, con opción de ver la ceremonia bajo demanda al día siguiente.
  • YouTube: solo cobertura de la Alfombra Roja y entrevistas exclusivas.
RELACIONADAS

Nominados a los Grammy 2026

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • DtMF – Bad Bunny
  • luther – Kendrick Lamar & SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish

Grabación del Año

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Anxiety – Doechii
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Portada de Álbum

  • CHROMAKOPIA – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator)
  • The Crux – William Wesley II (Djo)
  • DeBÍ TiRAR Más Fotos – Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)
  • Glory – Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)
  • Moisturiser – Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Nicola Peltz recibe asignación mensual de un millón de dólares

  2. ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

  3. Noche Amarilla: los partidos memorables y goles en la presentación de Barcelona SC

  4. Transportistas de Guayaquil protestarán contra la informalidad

  5. El costo oculto de las ‘vacunas,’ una amenaza para las empresas de Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  2. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  3. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  4. Crisis en la Judicatura: sale la directora de Transparencia y aumentan las renuncias

  5. Ciencia alerta en Ecuador: hallan parásito zoonótico en la lisa, clave del ceviche

Te recomendamos