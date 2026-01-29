Premios Grammy 2026: fecha, hora, dónde ver y lista completa de nominados

Descubre dónde y cómo ver los Grammy 2026 en vivo y conoce la lista completa de nominados de este año

Los Grammy 2026 combinan música, moda y cultura, con una ceremonia que reúne a artistas internacionales y nuevas generaciones.

La cuenta regresiva ha comenzado para una de las citas más esperadas por la industria musical: los Premios Grammy 2026. Este año, la ceremonia promete ser un reflejo del talento global y la innovación artística.

Te invitamos a leer | Bruce Willis no sabe que padece demencia: la revelación más dura de su esposa

El 1 de febrero, la Arena Crypto.com de Los Ángeles se llenará de luces, música y grandes estrellas. La velada reunirá a artistas consagrados como Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Kendrick Lamar, junto a nuevas voces que empiezan a dejar su huella. Cada nominación refleja no solo creatividad, sino también el pulso cultural del momento.

RELACIONADAS Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirman su ruptura definitiva

Horario de los Grammy 2026 por país

Si quieres vivir la ceremonia en tiempo real, estos son los horarios según tu ubicación:

Ecuador, Colombia, Perú y Panamá: 20:00

México, Guatemala y Costa Rica: 19:00

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 21:00

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00

Cómo ver los Grammy 2026 en vivo

Las opciones para seguir la ceremonia desde Latinoamérica se adaptan a todos los formatos:

TNT: transmisión en vivo con traducción simultánea al español.

HBO Max: streaming completo en tiempo real, con opción de ver la ceremonia bajo demanda al día siguiente.

YouTube: solo cobertura de la Alfombra Roja y entrevistas exclusivas.

RELACIONADAS Alejandro Sanz prepara el estreno de su musical en España

Nominados a los Grammy 2026

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

DtMF – Bad Bunny

luther – Kendrick Lamar & SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

WILDFLOWER – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar & SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Portada de Álbum

CHROMAKOPIA – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator)

The Crux – William Wesley II (Djo)

DeBÍ TiRAR Más Fotos – Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)

Glory – Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)

Moisturiser – Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!