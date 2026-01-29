Premios Grammy 2026: fecha, hora, dónde ver y lista completa de nominados
Descubre dónde y cómo ver los Grammy 2026 en vivo y conoce la lista completa de nominados de este año
La cuenta regresiva ha comenzado para una de las citas más esperadas por la industria musical: los Premios Grammy 2026. Este año, la ceremonia promete ser un reflejo del talento global y la innovación artística.
Te invitamos a leer | Bruce Willis no sabe que padece demencia: la revelación más dura de su esposa
El 1 de febrero, la Arena Crypto.com de Los Ángeles se llenará de luces, música y grandes estrellas. La velada reunirá a artistas consagrados como Lady Gaga, Bad Bunny, Justin Bieber y Kendrick Lamar, junto a nuevas voces que empiezan a dejar su huella. Cada nominación refleja no solo creatividad, sino también el pulso cultural del momento.
Horario de los Grammy 2026 por país
Si quieres vivir la ceremonia en tiempo real, estos son los horarios según tu ubicación:
- Ecuador, Colombia, Perú y Panamá: 20:00
- México, Guatemala y Costa Rica: 19:00
- Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 21:00
- Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00
Cómo ver los Grammy 2026 en vivo
Las opciones para seguir la ceremonia desde Latinoamérica se adaptan a todos los formatos:
- TNT: transmisión en vivo con traducción simultánea al español.
- HBO Max: streaming completo en tiempo real, con opción de ver la ceremonia bajo demanda al día siguiente.
- YouTube: solo cobertura de la Alfombra Roja y entrevistas exclusivas.
Nominados a los Grammy 2026
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Canción del Año
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- DtMF – Bad Bunny
- luther – Kendrick Lamar & SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
Grabación del Año
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- Luther – Kendrick Lamar & SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Portada de Álbum
- CHROMAKOPIA – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator)
- The Crux – William Wesley II (Djo)
- DeBÍ TiRAR Más Fotos – Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)
- Glory – Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)
- Moisturiser – Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!