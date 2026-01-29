Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirman su ruptura definitiva

La historia de amor entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg llegó a su fin. Este miércoles 28 de enero se confirmó que la actriz y presentadora colombiana y el conductor de Telemundo terminaron su relación sentimental luego de tres años de noviazgo, una decisión que, aunque reciente para el público, había sido tomada meses atrás.

La información fue revelada por Jessica Carrillo, copresentadora del programa Al rojo vivo y amiga cercana de Villalobos, quien pudo conversar con ambos protagonistas y conocer de primera mano cómo atraviesan este proceso personal.

Una separación que se mantuvo en privado

Según explicó Carrillo durante la emisión del programa de Telemundo, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg “tienen ya dos meses separados”. La periodista mexicana aseguró que fue la propia actriz quien le confirmó la ruptura y le compartió su sentir frente al fin de la relación.

“Me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido tres años de su vida”, reveló Carrillo, subrayando que ambos decidieron manejar la situación con total discreción.

El contexto profesional de ambos

Actualmente, Carmen Villalobos se encuentra en Colombia grabando el regreso de Sin senos sí hay paraíso, mientras continúa consolidando su carrera como presentadora en Telemundo. Por su parte, Frederik Oldenburg está enfocado en la recta final de Exatlón Estados Unidos, cuya décima temporada se transmite a las 7:00 p. m., hora del Este.

De acuerdo con Carrillo, el presentador venezolano se mostró tranquilo y concentrado en su trabajo. “Me dijo que está bien, que está tranquilo y enfocado en la recta final de Exatlón”, comentó la periodista tras conversar con él.

El video que desató las especulaciones

Aunque la ruptura se produjo semanas atrás, la noticia comenzó a tomar fuerza luego de que Villalobos compartiera recientemente un video en sus redes sociales junto a la actriz Majida Issa.

En el clip, ambas comentaban que no eran las únicas que iniciaban el 2026 solteras, lo que despertó de inmediato preguntas y comentarios entre sus seguidores.

Fue a partir de ese momento que la información salió a la luz, confirmándose que la relación había terminado y que ambos habían optado por mantenerla en privado hasta entonces.

Un mensaje del pasado que hoy cobra sentido

Tras conocerse la separación, una publicación que Carmen Villalobos compartió a finales de 2025 adquirió un nuevo significado. En ese mensaje, la actriz reflexionó sobre los desafíos vividos durante el año, sin hacer mención directa a su situación sentimental, pero dejando entrever un proceso personal complejo.

“Todos este año pasamos por muchos desafíos y muchas cosas salieron mal, pero hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos”, escribió entonces. Villalobos invitó a agradecer tanto lo bueno como lo malo, resaltando la importancia de reconocer los errores para crecer y construir con intención.

Hoy, con la confirmación de que ya no estaba con Oldenburg cuando publicó esas palabras, el mensaje adquiere una dimensión más profunda y personal.

Silencio en redes sociales

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederik Oldenburg han emitido un comunicado oficial ni han hecho referencias directas a la ruptura en sus redes sociales. Ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, mientras atraviesan este cierre de etapa lejos del ruido mediático.

La separación marca el final de una relación seguida de cerca por el público, pero también refleja una decisión tomada desde la madurez y el respeto mutuo.

