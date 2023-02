Carmen Villalobos suspira por su nuevo amor

La pareja no esconde su amor.

Mientras Shakira hace canciones de desamor y habla de Rolex y Cassio, de Twingo y de Ferrari luego de su separación de Gerard Piqué, su compatriota Carmen Villalobos (39) demuestra que la vida sigue luego de un dolor del corazón.

La actriz oficializó una nueva relación, esta vez con el periodista deportivo venezolano Frederik Oldenburg (37), quien ha sido imagen de 'Exatlon USA', de Telemundo, durante algunas temporadas.

La noticia se ‘oficializó’ cuando la protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso' subió un reel de fotos y le dedicó unas palabras en su cuenta personal de Instagram con motivo del cumpleaños de su nuevo galán, ante el aplauso de sus más de 21 millones de seguidores.

Y aunque el comunicador ya había hablado de su relación con Villalobos en 'Hoy día', el matutino de Telemundo, el ok final, sin duda, viene de boca de la guapa actriz. “La verdad estoy nervioso, se los digo en serio. Estoy feliz. Tenemos poco tiempo y sí estamos juntos, no sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad. Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, dijo en su momento el presentador.

El año pasado, en el mes de julio, la barranquillera y el bogotano Sebastián Caicedo rompieron su relación de 13 años “por razones personales”, según explicaron en su momento, cuando aclararon que no había terceras personas. Pero ahora hay quien, con suspicacia, asegura que tal vez aquello no fue tan cierto...

Definitivamente, como dice la tuitera @Nanis_77, “nada es seguro y lo único cierto es que por 1 de arroz, 3 de agua”.