Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

El periodista Xavier Ramos, quien colaboraba con El Universo, fue asesinado en su vivienda en Guayaquil

Xavier Ramos fue encontrado en su domicilio ubicado en el sector de La Alborada, norte de Guayaquil.

La noche del jueves 21 de agosto, el periodista de diario El Universo, Xavier Alberto Ramos Pereira, de 43 años, fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la avenida Benjamín Carrión, en el sector de La Alborada, norte de Guayaquil.

La alarma surgió porque Ramos no asistió a su jornada laboral en el medio de comunicación, lo que generó preocupación entre sus compañeros y amigos. Según el cronograma, debía cumplir labores hasta este viernes 22, ya que descansaba durante el fin de semana.

Un familiar, al conocer que no había acudido al trabajo, se trasladó hasta el domicilio. Tras escalar una pared y mirar por una ventana, descubrió que el comunicador estaba sin vida dentro del inmueble. De inmediato llamó al ECU-911. Minutos después, personal policial llegó al sitio y confirmó que el periodista ya no presentaba signos vitales.

Durante la inspección se constató que Ramos presentaba heridas cortopunzantes en su cuerpo. En el lugar se hallaron unas tijeras, que habrían sido utilizadas como arma homicida, además de dos aparatos de grabación (DVR).

Personal de Criminalística realiza el levantamiento del cuerpo del periodista en el norte de Guayaquil. Lima

Un vecino informó a los investigadores que la noche anterior observó ingresar a una persona a la vivienda del comunicador.

Tras las diligencias realizadas por la Policía de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), el cuerpo de Ramos fue trasladado en el carro de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil.

Una vida dedicada al periodismo

Ramos, quien el próximo 2 de diciembre hubiera cumplido 44 años, dedicó casi dos décadas a El Universo, donde trabajó en diferentes áreas y, en la actualidad, se desempeñaba como periodista de investigación.

“Tenía 19 años en el diario. Era una persona responsable, nunca faltaba sin justificación, por eso nos pareció extraño que no viniera. Lamentamos profundamente su partida”, expresó una de sus compañeras.

Durante el levantamiento del cadáver, varios colegas del periodista acudieron a su domicilio para acompañar el proceso y expresar su solidaridad.

