Violencia en Quito: cinco de cada diez homicidios se concentran en tres distritos

En operativos policiales se ha registrado a personas y vehículos en zonas priorizadas por altos índices delictivos.

Robo a personas, asaltos a locales comerciales y delitos bajo la modalidad de “sacapintas” se han vuelto parte del paisaje cotidiano en Quito. En las últimas semanas, hechos como el asalto a un centro de salud en pleno Centro Histórico, el decomiso masivo de armas blancas y reiterados robos en distintos sectores han encendido las alarmas ciudadanas y reavivado el cuestionamiento al accionar policial y a la respuesta integral del Estado frente a la inseguridad.

El más reciente operativo Apolo 18, ejecutado en distintos puntos del Distrito Metropolitano durante 72 horas, dejó como resultado el decomiso de 260 armas blancas. La cifra, aunque significativa, refleja apenas una parte del problema estructural que enfrenta la capital, donde la percepción de inseguridad avanza más rápido que la sensación de control.

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 22 de diciembre de 2025 se registraron 260 homicidios intencionales en la Zona 9, que comprende Quito y sus parroquias rurales. Esto representa un incremento del 6 % frente al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 245 muertes violentas. La tasa de homicidios pasó de 8,69 a 9,16 por cada 100.000 habitantes, confirmando una tendencia al alza.

El coronel Germán León, comandante subrogante del Distrito Metropolitano de Quito, insiste en que la lectura de estas cifras debe hacerse con matices. De los 260 homicidios, 88 ocurrieron en espacios privados y ocho corresponden a femicidios. “Son hechos que no pueden ser enfrentados únicamente con presencia policial”, sostiene. En muchos casos, estas muertes se originan en conflictos familiares, consumo excesivo de alcohol y entornos marcados por la descomposición social.

Sin embargo, el propio reporte policial reconoce que el 77 % de los homicidios de 2025 -200 casos- responde a violencia criminal, asociada principalmente a disputas territoriales entre grupos de delincuencia organizada.

Bandas como Los Lobos, Tiguerones y otras células delictivas mantienen presencia en sectores del norte y sur de la ciudad, como Quitumbe, Eloy Alfaro, La Delicia y Eugenio Espejo.

Mayor uso de armas de fuego

Las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento letal: estuvieron presentes en el 62 % de los homicidios, mientras que las armas blancas representaron el 26 %. A nivel territorial, Eloy Alfaro y Quitumbe concentraron cada uno el 20 % de los casos, aunque preocupa el incremento en distritos como Eugenio Espejo, donde los homicidios subieron un 150 %, y Tumbaco, con un alza del 118 %.

A este escenario se suma otro factor crítico: el aumento del robo de motocicletas, que registra un crecimiento del 13 %. La Policía reconoce que este vehículo es utilizado en el 99 % de los delitos violentos, desde asaltos hasta homicidios, lo que ha obligado a desplegar operativos focalizados como Las Tecelas, con patrullajes permanentes en zonas priorizadas.

No obstante, el propio coronel León admite que la capacidad operativa es insuficiente. Solo en Quito se atienden 386.000 llamadas de auxilio al año a través del ECU 911, una demanda que supera la disponibilidad de patrulleros y personal. A ello se suma la reincidencia delictiva, alimentada -según la Policía- por medidas sustitutivas que permiten que los detenidos vuelvan rápidamente a las calles.

Solanda, uno de los sectores más golpeados

En el sur de la ciudad, Solanda se ha convertido en uno de los sectores más golpeados por la delincuencia. Sus moradores han exigido, en reiteradas ocasiones, mayor presencia policial. Rosario López, presidenta barrial, ha liderado un trabajo conjunto con la comunidad para enfrentar el problema desde la organización ciudadana.

El mayor Holger Guillén, jefe del Circuito Solanda, asegura que los operativos se han intensificado de forma permanente. Solo en 2025 se registraron 181 detenidos en este sector, se recuperaron 10 vehículos y nueve motocicletas robadas, y se decomisaron 10 armas de fuego.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el parque ecológico del barrio, donde un ciudadano armado fue aprehendido tras intentar asaltar a transeúntes, gracias a una alerta comunitaria.

A pesar de estos resultados, la Policía reconoce que Solanda, con cerca de 150.000 habitantes y 83 parques, sigue siendo un territorio vulnerable por la alta actividad comercial y la constante afluencia de personas. Por ello, los operativos se ejecutan las 24 horas, combinando control, prevención y trabajo comunitario.

