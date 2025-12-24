Policía Nacional rescata a niña en situación de vulnerabilidad en Cumbayá

Una menor de 3 años fue rescatada por la Policía en Cumbayá tras ser encontrada con un adulto en estado de embriaguez

La Policía Nacional rescata a niña en situación de abandono en San Juan de Cumbayá.

Una niña de aproximadamente 3 años fue rescatada por la Policía Nacional en el sector de San Juan de Cumbayá, nororiente de Quito, luego de encontrarse en una situación de vulnerabilidad y presunto abandono. El operativo se realizó la noche del 22 de diciembre, cerca de las 21:00, tras la alerta de una ciudadana al ECU 911 sobre la presencia de la menor en la vía pública.

Le invitamos a que lea: Asalto armado en centro de salud de Quito: delincuentes simularon una emergencia

Al llegar al lugar, los uniformados del Distrito de Policía Tumbaco encontraron a la niña sentada en la acera, acompañada por un adulto en evidente estado de embriaguez. Según vecinos, la menor viviría en situación de calle junto a sus progenitores, quienes presuntamente presentan problemas de consumo de sustancias.

Más de 2.650 pirotécnicos decomisados en operativo en El Tejar Leer más

Frente al riesgo evidente, los agentes activaron de inmediato los protocolos de protección de derechos y trasladaron a la menor al Hospital de Yaruquí, donde se le realizó una valoración médica completa para garantizar su bienestar físico y emocional.

Posteriormente, la niña fue puesta bajo custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), donde se iniciarán los trámites legales correspondientes para su protección y acogimiento, conforme a la normativa vigente.

La Policía Nacional destacó que el procedimiento se llevó a cabo respetando los principios de interés superior del niño, priorizando la seguridad física y emocional de la menor.

Llamado a la ciudadanía

Desde el Distrito de Policía Tumbaco, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier caso de abandono, mendicidad o riesgo en menores, utilizando los números ECU 911 o 1800-DELITO.

RELACIONADAS Riña entre estudiantes deja tres heridos en colegio del norte de Quito

El reporte ciudadano oportuno permite la intervención de unidades especializadas y puede ser determinante para salvar vidas y garantizar la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en Quito.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.