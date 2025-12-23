Riña entre estudiantes deja tres heridos en colegio del norte de Quito

Una riña protagonizada por estudiantes de un colegio del norte de Quito dejó tres adolescentes heridos luego de un partido de fútbol correspondiente al campeonato interno de la institución. Padres de familia denuncian que las agresiones no solo ocurrieron en los exteriores del plantel, sino que existirían amenazas previas y hechos de violencia dentro del colegio, sin una respuesta efectiva de las autoridades educativas.

Amenazas y conflictos previos dentro del colegio

Según el testimonio de Byron Gallardo, padre de uno de los estudiantes agredidos, el ataque ocurrió luego de que su hijo y dos compañeros ganaran un encuentro deportivo. “Ellos ya venían siendo amenazados desde días antes, incluso dentro del colegio. Les decían que los iban a coger afuera”, relató.

El hecho quedó registrado en un video grabado por uno de los estudiantes. En las imágenes se observa cómo los adolescentes caminan juntos por una calle cercana a la avenida Luis Tufiño, cuando son atacados por la espalda por un grupo de jóvenes. Aunque en el video se distinguen claramente a tres agresores, los padres aseguran que habría más estudiantes involucrados que aún no han sido identificados.

Gallardo contó que recibió un mensaje de auxilio de su hijo minutos después del ataque. Al llegar al lugar, encontró a los tres adolescentes golpeados. “Uno tenía el ojo completamente cerrado, a mi hijo le golpearon en la pierna y en el cuerpo, le rompieron la mochila. El otro chico tenía el pómulo muy hinchado”, señaló.

Denuncian falta de control y seguridad en la institución

Los estudiantes agredidos tienen entre 15 y 16 años y cursan los primeros niveles de educación secundaria. Aunque las lesiones no fueron de gravedad extrema, uno de los adolescentes debió someterse a exámenes médicos por posibles complicaciones en el ojo.

Esa misma noche, los padres acudieron a Fiscalía para presentar la denuncia. Sin embargo, denunciaron dificultades para obtener información completa sobre los agresores. “El director del colegio solo entregó tres nombres, pese a que en el video se observa a más estudiantes. No nos han dado los demás”, afirmó Gallardo.

Tras el hecho, otros padres de familia habrían denunciado presunta venta de drogas, amenazas con armas blancas y agresiones dentro del plantel, lo que ha incrementado el temor entre los estudiantes. “Nuestros hijos no quieren regresar a clases por miedo a represalias”, advirtió.

Desde el Ministerio de Educación, los padres fueron informados de que los estudiantes identificados como agresores fueron suspendidos. No obstante, consideran que la medida es insuficiente. “¿Qué garantía tenemos de que no los esperen afuera o que otros chicos no identificados los vuelvan a atacar?”, cuestionó el padre.

Mientras avanza el proceso judicial en Fiscalía, los padres anunciaron que también presentarán una denuncia administrativa ante el Distrito Educativo, al considerar que existió omisión en los protocolos de prevención y seguridad.

