Metro de Quito: conoce aquí los horarios especiales del 24 y 25 de diciembre 2025

Entérese cuáles serán los horarios de operación del Metro en el feriado de Navidad. También lea sobre el Trole y la Ecovía

La Empresa Metro de Quito recomienda usar medios de pago digitales para evitar hacer colas. En el feriado de Navidad, el horario será normal.

´¿Tiene planes para salir de casa este 24 de diciembre y compartir la Nochebuena con familiares o amigos? Le recomendamos planificar con anticipación sus traslados, para evitar sorpresas de última hora. Aquí le traemos información sobre los horarios en los que podrá utilizar Metro de Quito, para que viaje tranquilo y tome las previsiones necesarias.

De acuerdo con la Empresa Metro de Quito, para esta semana se ha previsto trabajar con horario normal. Es decir, se aplicarán viajes dentro de las horas previstas para un feriado común:

Miércoles 24: 05:30 hasta 23:00

Jueves 25: 07:00 hasta 22:00

Viernes 26: 05:30 hasta 23h00

Sábado 27: 07:00 hasta 23:00

Domingo 28: 07:00 hasta 22:00

Metro de Quito recomienda a los usuarios del sistema usar medios digitales de pago de pasaje, para ingresar rápidamente a los andenes y evitar hacer filas. Las opciones vigentes son: a través de la creación de una Cuenta Ciudad con la cédula de identidad, adquiriendo y cargando saldo en la Tarjeta Ciudad u obteniendo un código QR digital. Este último se puede obtener a través de la aplicación De Una o de la Banca Móvil, ambas del Banco Pichincha.

Además, solicita a los viajeros respetar el orden, no llevar maletas ni objetos de más de 60x60 centímetros, esperar a que los pasajeros bajen antes de subir a un tren, caminar siempre por la derecha, ceder el asiento a personas de tercera edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, escuchar música y otros contenidos con audífonos, no comer ni beber dentro de los trenes ni en las instalaciones del sistema de transporte. Todo esto es parte de la Cultura Metro.

Recuerde que actualmente la tarifa del Metro de Quito es de 45 centavos para público en general y 22 centavos para adultos mayores y estudiantes de hasta 17 años. Las personas con discapacidad pagan 10 centavos. En Quito hay 15 estaciones del Metro, entre Quitumbe y El Labrador, en un recorrido de 22,6 kilómetros. El viaje completo toma aproximadamente 34 minutos.

Los horarios del Trole y la Ecovía

Por su parte, la Empresa de Transporte de Pasajeros informó que aplicará n horario de 06:00 a 20:00 en el feriado de Navidad, es decir el 25 de Diciembre. Se usarán 40 trolebuses y 63 articulados de la Ecovía para cubrir la demanda. En cambio, el 24 y el 26 de diciembre, ambos servicios operarán en sus horarios normales. Aquí más información:

Miércoles 24 y viernes 26 de diciembre:

Trolebús y Ecovía, de 05:00 a 22:00.

Alimentadores, de 05:00 a 22:30.

Sábado 27 de diciembre:

Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 21:00.

Alimentadores, de 06:00 a 21:30.

Domingo 28 de diciembre:

Trolebús y Ecovía, de 06:00 a 20:00.

Alimentadores, de 06:00 a 20:30.

