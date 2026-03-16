Hospital de Babahoyo del IESS reanuda atención tras emergencia: ¿cómo será el acceso?

Servicios médicos vuelven a operar luego de descenso del agua y reorganización de ingresos en la unidad sanitaria

El Hospital General Babahoyo del IESS reactivará la atención médica en todas sus especialidades luego del descenso del nivel del agua que afectó el acceso a sus instalaciones en Babahoyo. La medida se aplicará tras varios días de limitaciones provocadas por la temporada invernal y el desbordamiento de ríos en la zona. La reanudación incluye consulta externa y áreas complementarias.

La casa de salud informó este 16 de marzo que la atención se normalizará en servicios como laboratorio, imágenes, farmacia y estadística, considerados fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Esta reactivación responde a la necesidad de garantizar continuidad en la atención médica. Además, busca reducir el impacto generado por la suspensión de citas en días anteriores. Los usuarios podrán retomar sus procesos clínicos.

En el comunicado oficial se detalla que “se reactivará la atención en todas las especialidades de Consulta Externa y los servicios complementarios”. Esta declaración confirma que el hospital retoma su operatividad integral. La medida fue adoptada tras evaluar las condiciones de acceso a la unidad médica. La prioridad es restablecer la atención con normalidad.

#IESSteComunica que desde este martes 17 de marzo se reactiva la atención en Consulta Externa en el 🏥 Hospital General Babahoyo



Detalles ⬇️ pic.twitter.com/HKP4dkLFo6 — Dirección Provincial de Los Ríos (@LosRiosIESS) March 16, 2026

Reapertura del Hospital Babahoyo: claves del acceso y servicios médicos

Para facilitar el ingreso a la unidad médica, se habilitaron dos accesos específicos para pacientes y visitantes. Uno será vehicular y otro peatonal, con el objetivo de mejorar la circulación en la zona. Ambos puntos de entrada estarán ubicados en sectores estratégicos cercanos al hospital. Esto permitirá un flujo más ordenado hacia las instalaciones.

El acceso vehicular y peatonal se realizará por la avenida Juan Agnoleto y la prolongación de la calle Vargas Machuca. Estas rutas fueron definidas tras la evaluación de las condiciones viales actuales. La habilitación de estos accesos responde a la necesidad de garantizar seguridad y movilidad. También busca evitar congestión en zonas afectadas por el agua.

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Las citas médicas que fueron suspendidas debido a las restricciones de movilidad ya fueron reagendadas por el hospital. Esta decisión busca garantizar que los pacientes no pierdan su continuidad en tratamientos o controles médicos. La reprogramación responde a las dificultades generadas por la época invernal. También considera el impacto del desbordamiento de ríos.

El hospital indicó que esta medida se adoptó “con el fin de garantizar la atención de los pacientes de la unidad médica”. Esto implica que los usuarios deberán estar atentos a las nuevas fechas asignadas. La reprogramación forma parte del plan de recuperación del servicio. Se espera que la demanda se normalice progresivamente.

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