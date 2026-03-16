Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Marcela Aguiñaga
“Pesa más hablar que hacer”, señaló la prefecta al cuestionar las trabas burocráticas en la ejecución de la obra.ALEX LIMA

Aguiñaga responde al Gobierno por el quinto puente: “Es falso que haya abandono”

La prefecta del Guayas niega abandono en los accesos al quinto puente y cuestiona la decisión del Gobierno

La prefecta Marcela Aguiñaga reaccionó la noche de este 16 de marzo a la decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de dar por terminado unilateralmente el convenio para la construcción de los accesos al quinto puente de Guayaquil, específicamente en los tramos 4 y 5.

El Ministerio de Transporte terminó unilateralmente el convenio de los accesos al Quinto Puente (tramos 4 y 5) e intenta justificar una decisión política con un acto administrativo.

Marcela Aguiñaga

Prefecta del Guayas

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, Aguiñaga rechazó los argumentos del Gobierno central, que atribuyen la medida a una supuesta ineficiencia y abandono de la obra.

(Le puede interesar leer: Mónica Luzárraga: “Se beneficia al círculo del Gobierno, no a las familias”

Prefectura niega abandono de la obra

Debo decirlo con toda claridad: eso es falso”, afirmó la prefecta, al sostener que durante la ejecución del proyecto se han mostrado avances y también se han advertido problemas técnicos en los estudios originales.

(Lo invitamos a leer: Quinto Puente: Municipio advierte falta de validez jurídica en expropiaciones

Según explicó, esos estudios fueron contratados, financiados y aprobados por el propio Ministerio, y no por la Prefectura del Guayas.

Aguiñaga también señaló que en 2025 no se realizaron desembolsos y que varias aprobaciones del Ministerio se retrasaron, lo que impactó en el cronograma de la obra. Pese a ello, aseguró que el proyecto “nunca se abandonó”.

Es una pena que en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo.

Marcela Aguiñaga

Prefecta del Guayas

Además, cuestionó que la notificación recibida no contenga un análisis técnico que respalde la decisión, calificándola como “un acto administrativo” con motivaciones políticas.

Acciones legales en camino

 En ese contexto, anunció que la Prefectura procederá conforme a la ley. “Procederemos conforme a la ley, cumpliendo los pasos administrativos que sean necesarios”, señaló.

Aguiñaga también lamentó que, en medio de las necesidades urgentes de la provincia, surjan trabas que dificultan el trabajo conjunto. “Es una pena que en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo”, expresó.

Plantón. En las afueras del Municipio de Guayaquil, afectados por la construcción del Quinto Puente piden audiencia a la alcaldesa, Tatiana Coronel.

Quinto Puente: moradores afectados piden audiencia a la alcaldesa de Guayaquil

Leer más

Además, cuestionó que la dinámica política priorice el discurso sobre la acción. “A veces parece ser que pesa más hablar que hacer y donde las trabas burocráticas terminan impidiendo el trabajo de equipo”, añadió.

(Lo invitamos a leer: Quinto Puente: miradas legales advierten vicios en el proceso

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio para que asuma y concluya la obra “con la calidad y en los tiempos que la gente espera”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aguiñaga responde al Gobierno por el quinto puente: “Es falso que haya abandono”

  2. Hospital de Babahoyo del IESS reanuda atención tras emergencia: ¿cómo será el acceso?

  3. Rafael Correa y Alexis Mera son llamados a declarar por el caso Magnicidio FV

  4. Universidad Católica vs Deportivo Cuenca EN VIVO: alineación y dónde ver LigaPro 2026

  5. La CC y “los 4 de las Malvinas”

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  2. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  3. Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

  4. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  5. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

Te recomendamos