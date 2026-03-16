Aguiñaga responde al Gobierno por el quinto puente: “Es falso que haya abandono”

La prefecta del Guayas niega abandono en los accesos al quinto puente y cuestiona la decisión del Gobierno

“Pesa más hablar que hacer”, señaló la prefecta al cuestionar las trabas burocráticas en la ejecución de la obra.

La prefecta Marcela Aguiñaga reaccionó la noche de este 16 de marzo a la decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de dar por terminado unilateralmente el convenio para la construcción de los accesos al quinto puente de Guayaquil, específicamente en los tramos 4 y 5.

El Ministerio de Transporte terminó unilateralmente el convenio de los accesos al Quinto Puente (tramos 4 y 5) e intenta justificar una decisión política con un acto administrativo. Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

A través de un video difundido en sus cuentas oficiales, Aguiñaga rechazó los argumentos del Gobierno central, que atribuyen la medida a una supuesta ineficiencia y abandono de la obra.

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Prefectura niega abandono de la obra

“Debo decirlo con toda claridad: eso es falso”, afirmó la prefecta, al sostener que durante la ejecución del proyecto se han mostrado avances y también se han advertido problemas técnicos en los estudios originales.

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Según explicó, esos estudios fueron contratados, financiados y aprobados por el propio Ministerio, y no por la Prefectura del Guayas.

El Ministerio de Transporte terminó unilateralmente el convenio de los accesos al Quinto Puente (tramos 4 y 5) e intenta justificar una decisión política con un acto administrativo.



La obra nunca se abandonó. Incluso con estudios incompletos aprobados por el propio Ministerio y… pic.twitter.com/Y99RadWTUm — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 17, 2026

Aguiñaga también señaló que en 2025 no se realizaron desembolsos y que varias aprobaciones del Ministerio se retrasaron, lo que impactó en el cronograma de la obra. Pese a ello, aseguró que el proyecto “nunca se abandonó”.

Es una pena que en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo. Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

Además, cuestionó que la notificación recibida no contenga un análisis técnico que respalde la decisión, calificándola como “un acto administrativo” con motivaciones políticas.

Acciones legales en camino

En ese contexto, anunció que la Prefectura procederá conforme a la ley. “Procederemos conforme a la ley, cumpliendo los pasos administrativos que sean necesarios”, señaló.

Aguiñaga también lamentó que, en medio de las necesidades urgentes de la provincia, surjan trabas que dificultan el trabajo conjunto. “Es una pena que en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo”, expresó.

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Además, cuestionó que la dinámica política priorice el discurso sobre la acción. “A veces parece ser que pesa más hablar que hacer y donde las trabas burocráticas terminan impidiendo el trabajo de equipo”, añadió.

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Finalmente, hizo un llamado al Ministerio para que asuma y concluya la obra “con la calidad y en los tiempos que la gente espera”.

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