Quinto Puente: Municipio advierte falta de validez jurídica en expropiaciones

Cabildo recibió a los perjudicados; afirma que declaratoria de utilidad pública no ha sido registrada en 2025

Moradores de la avenida Cacique Tomalá se concentraron en los exteriores del Municipio de Guayaquil, el jueves 26 de febrero.

Cerca de 40 minutos duró la reunión entre tres representantes de los moradores de la avenida Cacique Tomalá, ubicada en el sur de Guayaquil, y delegados del Municipio de Guayaquil. Durante el encuentro, los perjudicados expusieron sus casos en torno al proceso de expropiación que prevé ejecutar el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

En ese sector de la ciudad, el Gobierno nacional tiene previsto ejecutar el tramo 1A del Viaducto Sur de Guayaquil, también conocido como Quinto Puente. Según datos de la cartera de Estado, 118 viviendas serán expropiadas y, de ese total, 110 ya fueron declaradas de utilidad pública.

Municipio cuestiona validez jurídica del proceso

La medida fue notificada a los afectados en diciembre de 2025; sin embargo, hasta el momento, la declaratoria de utilidad pública no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Ante esta situación, representantes del Cabildo porteño aseguraron a los moradores que, mientras no se concrete dicha inscripción, el proceso no tendría plena validez jurídica.

Jorge Luis Arévalo, director de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones, uno de los voceros del Municipio de Guayaquil, señaló que legalmente aún no existe una afectación por utilidad pública. Por ello, el pago de los predios a expropiar no deberá calcularse con base en los valores de 2024, debido a que la declaratoria de utilidad pública no fue registrada en 2025.

Reclamos por avalúos y trato equitativo

Esta postura fue transmitida a los vecinos por la abogada Mónica Luzárraga, quien asume su defensa legal. Durante la reunión, los moradores de la avenida Cacique Tomalá permanecieron en los bajos del Municipio, en la Plaza de la Administración, con lonas y carteles en mano, para exigir que el valor por metro cuadrado de sus predios no difiera del que se reconozca a las empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa: Blasti S.A. e Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

A la reunión no se permitió el acceso de este medio de comunicación. El Municipio de Guayaquil autorizó únicamente la participación de tres personas en el encuentro con los delegados del gobierno cantonal, entre ellos estuvo la abogada Luzárraga.

Mónica Luzárraga, defensora de los afectados por el Quinto Puente, se reunió con sus representados en la Plaza de la Administración. Allí les informó sobre los acuerdos alcanzados con el Municipio. Flor Layedra Torres

Por otro lado, el Cabildo aseguró a los moradores que el Gobierno nacional debió entregarles la documentación correspondiente sobre la afectación de sus predios. En ese sentido, advirtió que, ante el presunto incumplimiento de la norma y la notificación indebida de los procesos de expropiación, estos no podrían ejecutarse conforme a derecho.

Debate por cambios en el trazado del Quinto Puente

Asimismo, indicó la jurista, el Municipio de Guayaquil se comprometió a facilitar el trazado original de la vía. Esta información contrasta con lo señalado por Roberto Luque, titular del Ministerio de Infraestructura y Transporte, quien ha afirmado que “no se ha cambiado el trazado del proyecto”.

Frente a ello, Luzárraga aseveró que “el Municipio está consciente de que efectivamente existieron actualizaciones de los planos”. Agregó que “no es verdad lo que dice el ministro Luque, que solamente existe un plano; ellos están conscientes de que el proyecto del Quinto Puente tuvo modificaciones y van a determinar en qué año o en qué gobierno se realizaron”. Los moradores esperan que este tema sea tratado en la sesión del viernes 27 de febrero del Concejo Municipal.

