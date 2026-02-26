Quinto Puente: moradores afectados piden audiencia a la alcaldesa de Guayaquil

Los ciudadanos realizan un plantón fuera del Palacio Municipal. Denuncian desigualdad en el valor del metro cuadrado

Plantón. En las afueras del Municipio de Guayaquil, afectados por la construcción del Quinto Puente piden audiencia a la alcaldesa, Tatiana Coronel.

Habitantes del sur de Guayaquil, residentes en la avenida Cacique Tomalá, cuyas viviendas serán expropiadas para la construcción del primer tramo del Viaducto Sur, también conocido como Quinto Puente, se concentran en los exteriores del Palacio Municipal. Los manifestantes solicitan una audiencia con la alcaldesa para exponer su situación.

Los ciudadanos reclaman que el valor del metro cuadrado asignado a sus predios difiere considerablemente del fijado para los terrenos baldíos de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. Mientras estos están cotizados en $381,91, las propiedades de los moradores fueron valoradas en $71 por metro cuadrado.

Según información del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias), entre los beneficiarios finales, accionistas o socios de estas empresas figuran Isabel Noboa Pontón y sus hijos, así como las hijas de Leonor Noboa Pontón, familiares del presidente Daniel Noboa.

Asimismo, aparecen LanFranco Holding S.A. y Fruit Shippers Limited como parte de la estructura societaria relacionada. Estas compañías están domiciliadas en paraísos fiscales y mantienen vínculos con el Grupo Noboa, ya que participan como accionistas en varias de sus empresas en Ecuador.

Pedido de los moradores

Mónica Luzárraga, abogada de los afectados, señala que estas diferencias en los avalúos prediales se originaron durante la administración municipal de Cynthia Viteri. La jurista exige que el Cabildo porteño revise el proceso mediante el cual se establecieron y aprobaron dichos valores.

Asimismo, solicita que se respete la ordenanza municipal que permite, hasta este año, a numerosas familias guayaquileñas regularizar sus predios, así como las adecuaciones y remodelaciones realizadas hasta 2022. Sostiene que, debido a esta disposición, el proyecto no puede avanzar, ya que muchos inmuebles aún constan en los registros como viviendas de caña, pese a que ya no lo son.

En espera de la audiencia

Un funcionario del Municipio dialogó con la abogada acerca de la manifestación que se desarrolla en la Plaza de la Administración. El servidor indicó que gestionará una audiencia con la alcaldesa Tatiana Coronel, aunque pidió a los asistentes que disminuyan el volumen de la protesta.

Marcelo Robayo, uno de los moradores, solicitaba, con megáfono en mano, que la autoridad municipal los reciba. A su pedido se sumó Martha Guiño, quien afirmó que no tiene otro lugar donde vivir junto con las tres familias que habitan en su vivienda y exigió que se detengan las expropiaciones.

