Bisila Bokoko: "La diversidad es nuestra mayor fortaleza"

En Guayaquil, la autora y conferencista internacional, Bisila Bokoko, reflexionó sobre cultura y el poder de las historias

Bisila Bokoko plantea que la diversidad no solo es identidad, sino una herramienta para transformar sociedades y construir nuevos liderazgos.

En el marco del conversatorio “Mujeres escalera, de la visibilidad al legado”, organizado por AMCHAM Guayaquil (Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio), la empresaria, autora y conferencista internacional Bisila Bokoko compartió con Diario EXPRESO su visión sobre liderazgo, diversidad y construcción de identidad en un mundo global.

Nacida en España, con raíces africanas y una trayectoria consolidada en Estados Unidos, Bokoko se define como un “híbrido cultural”. Reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como Ciudadana del Mundo y recientemente destacada por Forbes en la lista 50 Over 50, su historia refleja cómo la racialidad, la cultura y la narrativa personal pueden convertirse en herramientas de transformación social.

Miembro de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, y autora de los libros 'Todos tenemos una historia que contar' y 'El miedo y yo', su trabajo se centra en el poder de las historias como motor de cambio, tanto a nivel personal como empresarial.

¿Cómo se definiría usted desde su identidad cultural?

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Me considero un híbrido cultural, una persona que pertenece a muchos lugares y, al mismo tiempo, a ninguno en concreto. Mis padres son africanos, nací en España y he vivido gran parte de mi vida en Estados Unidos. Esa mezcla me ha dado una visión global y una capacidad de adaptación que ha sido clave en mi vida personal y profesional. Me siento en casa en distintos países porque entiendo que la identidad no es fija, sino que se construye con cada experiencia. Eso me ha permitido convertirme en una tejedora de puentes entre culturas.

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Sus raíces africanas han sido fundamentales en su historia. ¿Qué papel juega la racialidad en su vida y en su liderazgo?

La racialidad ha marcado profundamente mi historia. Crecí en un entorno donde la diversidad no era visible, y eso significó enfrentar desde muy joven situaciones de exclusión o de no encajar. Ser una mujer negra en Europa en ese contexto implicaba construir tu identidad desde la diferencia. Sin embargo, con el tiempo entendí que esa diferencia era una fortaleza. Hoy, mi liderazgo también tiene que ver con ocupar espacios donde antes no había representación y con demostrar que nuestras voces, nuestras historias y nuestras raíces tienen un valor enorme.

Usted ha sido la única mujer negra en una lista de reconocimiento internacional de Forbes. ¿Qué significado tiene eso?

Es un logro que va más allá de lo personal. Ser la única mujer negra en esa lista refleja que aún falta mucho por hacer en términos de diversidad. Para mí, estar ahí significa abrir camino, cambiar la narrativa y dar visibilidad a otras realidades. Es decirle a otras personas que sí se puede, que no importa de dónde vengas, puedes llegar a espacios donde históricamente no ha habido representación. Es también una responsabilidad, porque tu presencia se convierte en un símbolo para otros.

¿Cómo influyen sus raíces familiares en su propósito actual?

Influyen totalmente. Creo que todos venimos de un linaje que nos marca. En mi caso, conocer la historia de mis abuelas y bisabuelas fue clave para entender por qué hago lo que hago. Vengo de mujeres que enfrentaron grandes desafíos, incluso violencia, pero que también generaron cambios importantes, como impulsar la educación.

Cuando comprendí esto, también entendí el sentido profundo de lo que luego desarrollé en 'Todos tenemos una historia que contar': reconocer que nuestras historias no empiezan con nosotros, sino que continúan un legado.

Ese vínculo con mis raíces también se ha traducido en acciones concretas. Durante un viaje a África, específicamente a Ghana, decidí impulsar la creación de bibliotecas como una forma de devolver a las comunidades parte de lo que representan para mí. Creo firmemente que la educación es la llave de la libertad y que preservar la identidad cultural también pasa por garantizar el acceso al conocimiento.

Bisila Bokoko ha impulsado el acceso a la educación en África a través de la creación de bibliotecas, inspirada en sus raíces y en la convicción de que la lectura. Gabriel Cornejo

En sus libros y conferencias habla del poder de las historias. ¿Por qué es tan importante narrar desde la diversidad?

Porque las historias son la forma más poderosa de conexión humana. En Todos tenemos una historia que contar hablo precisamente de eso: de cómo cada experiencia tiene valor y puede impactar a otros. Cuando narramos desde la diversidad, rompemos barreras, generamos empatía y ampliamos la forma en la que vemos el mundo. Muchas personas creen que su historia no es importante, pero no saben el impacto que puede tener. Una historia puede inspirar, sanar o incluso cambiar la vida de alguien.

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Usted trabaja con líderes y empresas. ¿Cómo se aborda la diversidad dentro de estos espacios?

La diversidad en las empresas no puede quedarse en un discurso, tiene que convertirse en una práctica real. Muchas organizaciones tienen equipos diversos, pero no saben cómo integrarlos. Hay tensiones culturales, de género o incluso raciales que no se abordan. Yo trabajo en crear una narrativa común donde todas las personas se sientan escuchadas y valoradas, especialmente aquellas que históricamente no han tenido voz. Cuando eso ocurre, los equipos funcionan mejor y se generan entornos más humanos y productivos.

¿Cree que aún existen barreras culturales o raciales en el liderazgo global?

Sí, siguen existiendo y son estructurales. Aunque hay avances, todavía hay espacios donde la diversidad es limitada. Muchas veces se compite por pocos lugares en la mesa. Por eso insisto en la importancia de construir nuevas oportunidades, de abrir caminos y de trabajar desde la colaboración. No se trata solo de inclusión, sino de transformación real de las estructuras.

Desde su experiencia global, ¿cómo ve a América Latina en términos de identidad cultural?

América Latina tiene una riqueza cultural impresionante, pero muchas veces no cree en su propio potencial. Hay una tendencia a enfocarse en lo negativo, en los problemas, cuando en realidad hay muchísimo talento, creatividad y diversidad. Creo que es necesario cambiar la narrativa, empezar a contar otras historias, visibilizar lo positivo y proyectar una identidad más fuerte hacia el mundo.

Usted ha hablado también de la hispanidad y su situación en Estados Unidos. ¿Qué desafíos enfrenta esta comunidad hoy?

Hay desafíos muy importantes, especialmente en el contexto actual. Muchas comunidades hispanas en Estados Unidos están viviendo situaciones de incertidumbre, con políticas que afectan directamente a trabajadores y pequeños negocios. He visto cómo restaurantes, comercios y emprendimientos familiares están siendo impactados.

Pero también hay un desafío más profundo: la falta de una voz unificada. Somos más de 20 países que compartimos el idioma español y una riqueza cultural enorme, pero no estamos articulados. Por eso estamos trabajando en construir una narrativa común de la hispanidad, que nos permita tener mayor presencia en espacios globales donde se toman decisiones importantes.

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¿Qué mensaje le daría a jóvenes que luchan con su identidad o sienten que no encajan?

Les diría que su diferencia es su mayor fortaleza. Muchas veces sentimos que no encajamos porque no vemos referentes como nosotros, pero eso no significa que no tengamos un lugar. En El miedo y yo hablo justamente de eso: del miedo a no ser suficiente, a no pertenecer. Pero el miedo no es un enemigo, es una brújula. Cuando lo entiendes, te guía hacia lo que realmente eres.

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Finalmente, ¿qué significa para usted ser “Ciudadana del Mundo”?

Significa vivir sin fronteras mentales. Entender que no perteneces a un solo lugar, sino a una red de culturas, experiencias y conexiones. He tenido la oportunidad de vivir en distintos países y eso me ha enseñado que, más allá de las diferencias, todos buscamos lo mismo: conexión, propósito y sentido. Ser ciudadana del mundo es abrazar la diversidad como una forma de vida.

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