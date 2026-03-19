La pandilla de Scooby-Doo regresa: Netflix revela el elenco del live action

Netflix apuesta por ocho episodios, un elenco joven y un misterio sobrenatural para el live action de Scooby-Doo

El misterio acaba de ser revelado, Netflix sorprendió a los fans de Scooby-Doo al difundir mediante redes sociales el elenco oficial de su nueva serie live action, una apuesta que no solo revive la nostalgia, sino que promete mostrar el lado más oscuro y desconocido del origen de Mystery Inc.

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Nuevos rostros para la icónica pandilla

La plataforma de streaming confirmó el 18 de marzo que Mckenna Grace volverá al papel que le prestó su voz en la película animada de 2020, interpretará a Daphne, de esta forma lidera al elenco joven que dará vida a los clásicos personajes de la pandilla de detectives desde una perspectiva renovada.

A ella se suman Maxwell Jenkins como Fred, Tanner Hagen como Shaggy y Abby Ryder Fortson como Velma, formando así una nueva generación que asumirá el reto de reinterpretar a estos íconos.

El reto de reinventar a personajes legendarios

Dar vida a Mystery Inc. no es tarea fácil. Estos personajes existen desde 1969, cuando debutaron en la serie animada original, Scooby-Doo Where Are You!, convirtiéndose en un referente del entretenimiento juvenil.

Uno de los mayores desafíos será Shaggy, personaje que muchos fans aún asocian con Matthew Lillard, cuya interpretación en los live action de los 2000 dejó una huella imborrable.

Una historia más oscura y diferente

A diferencia de versiones anteriores, esta serie apostará por explorar los orígenes del grupo. La trama de la nueva serie se centrará en el último verano en un campamento, donde Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio.

Todo comienza con Scooby un cachorro gran danés perdido, que podría haber sido testigo de un crimen sobrenatural, desatando una historia que promete ser más intensa y oscura de lo habitual.

Con la llegada de Velma, una mente brillante y científica, y Fred, el enigmático chico nuevo, el grupo comienza a formarse mientras intenta resolver un caso que poco a poco revela secretos ocultos. Este enfoque busca mostrar cómo fluyó la conexión entre los personajes antes de convertirse en los icónicos investigadores.

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Evolución de Scooby-Doo

El personaje de Scooby-Doo será recreado mediante CGI, imágenes generadas por computadoras, adaptándose a las nuevas tendencias de producciones modernas que combinan acción real con efectos visuales avanzados.

Esta fusión permitirá mantener la esencia del personaje mientras sigue la tendencia de una estética más realista y contemporánea.

¿Cuándo se estrena la serie?

Sin título oficial, Netflix aún no ha confirmado la fecha de estreno, aunque se estima que el proyecto confirmado por la plataforma de entretenimiento en marzo de 2025, podría llegar a finales de 2026.

La primera temporada contará con ocho episodios. Además, la producción ejecutiva estará a cargo de Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London mediante Berlanti Productions; junto a ellos, se reveló que el primer episodio estará dirigido por Toby Haynes con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como guionistas.

Una apuesta con grandes recuerdos

Con este proyecto, la reconocida plataforma de series y películas busca conquistar tanto a los fans de los inicios como a nuevas audiencias, siguiendo la fórmula de revivir grandes franquicias con un giro moderno.

La producción se suma a otras adaptaciones de la franquicia, entre ellas, la primera película en live action que recaudó más de 250 millones de dólares a nivel mundial.

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