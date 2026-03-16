'Esa noche': el thriller español filmado en República Dominicana que lidera Netflix

La miniserie 'Esa noche' mezcla crimen, secretos familiares y un accidente que va a cambiarlo todo

La serie es una adaptación de la novela de la autora Gillian McAllister

Un viaje familiar al Caribe, un accidente y una decisión que lo cambia todo, así se centra la historia de Esa noche, la nueva miniserie española estrenada el pasado 13 de marzo en Netflix que ha logrado posicionarse entre lo más visto de la plataforma, gracias al desarrollo de una historia llena de tensión y dilemas morales que atrapan al espectador desde el primer episodio.

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Un thriller que engancha desde el inicio

La miniserie de seis capítulos, sigue la historia de tres hermanas que deciden reencontrarse durante unas vacaciones en el Caribe para intentar reconstruir su relación familiar.

Sin embargo, lo que comienza como un viaje para reconectar termina convirtiéndose en una pesadilla cuando ocurre un accidente que desencadena una toma decisiones que pondrán a prueba su lealtad y su moral.

Una historia basada en un bestseller

Esa noche está inspirada en la novela homónima de la autora británica Gillian McAllister, un thriller que se convirtió en un éxito internacional entre los lectores del género. La historia, publicada originalmente en 2021, llamó la atención por su intenso dilema moral, hasta dónde puede llegar una persona para proteger a alguien que ama.

La autora de esta obra literaria es una antigua abogada convertida en escritora de éxito cuyas novelas se han publicado en 38 idiomas y han sido bestsellers del The New York Times y de The Sunday Times.

Escenarios entre España y el Caribe

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los espectadores es que parte del rodaje se realizó en República Dominicana, donde se desarrollan varias de las escenas clave de la historia.

La producción también utilizó locaciones en el norte de España, especialmente en Navarra y Guipúzcoa, creando un contraste visual entre los paisajes europeos y el ambiente tropical del Caribe.

Un accidente que desata el caos

Esta producción de Netflix sigue a Elena, Paula y Cristina, tres hermanas cuyas vidas cambian radicalmente durante el viaje. Todo comienza cuando Elena atropella accidentalmente a un hombre en la carretera. A partir de ese momento, la historia se transforma en un thriller psicológico donde cada decisión tiene consecuencias inesperadas.

A medida que avanza la historia, las mentiras comienzan a multiplicarse y la tensión crece cuando la policía empieza a acercarse peligrosamente a la verdad.

Un reparto que impulsa la serie

La miniserie dirigida por Jorge Dorado y Liliana Torres, está protagonizada por Clara Galle, reconocida tras haber actuado en A través de mi Ventana , Claudia Salas y Paula Usero, tres actrices españolas que dan vida a las hermanas atrapadas en esta espiral de secretos.

Su interpretación ha sido uno de los elementos más destacados de la producción, logrando transmitir el peso emocional de cada decisión que enfrentan sus personajes. Tras su estreno, la serie que tiene algunos cambios con respecto a la novela, se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más comentados de la plataforma.

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