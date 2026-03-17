BTS en Netflix: cuándo y a qué hora se estrena el documental 'BTS: El Regreso'

Como parte de este regreso, BTS lanzará el álbum Arirang el 20 de marzo de 2026

BTS anunció el estreno de BTS: El Regreso, un documental que se lanzará el 27 de marzo de 2026 a través de Netflix y que registra el proceso de retorno del grupo tras completar el servicio militar en Corea del Sur. La producción coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang” y una transmisión en vivo que marca el reinicio de sus actividades musicales.

¿Cuándo se estrena BTS: El Regreso en Netflix?

Dirigido por Bao Nguyen, BTS: El Regreso se estrenará el 27 de marzo de 2026 en Netflix. El documental muestra a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook durante su regreso al estudio y el proceso de creación de nueva música tras su pausa.

¿De qué trata el documental de BTS?

El tráiler difundido por Netflix presenta escenas del proceso creativo del grupo, así como momentos de conversación entre los integrantes. El material registra la reunión del grupo y el desarrollo de su nuevo proyecto musical luego del servicio militar.

Fecha de lanzamiento del álbum Arirang

Como parte de este regreso, BTS lanzará el álbum Arirang el 20 de marzo de 2026. Este trabajo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera tras la pausa en sus actividades.

El 21 de marzo de 2026 se realizará el evento “BTS The Comeback Live: ARIRANG”, un concierto transmitido en vivo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl, a través de Netflix. La presentación incluirá por primera vez las canciones del nuevo álbum.

Horario del concierto de BTS en vivo en Ecuador

El evento está programado para las 8:00 p.m. (KST) en Corea del Sur. En Ecuador y otros países de Latinoamérica, la transmisión podrá verse en la mañana del mismo día debido a la diferencia horaria.

El concierto se llevará a cabo en la plaza Gwanghwamun, uno de los espacios más representativos de Seúl. Según la información oficial, el evento será presencial y también contará con transmisión en línea.

La transmisión estará disponible en Netflix, lo que permitirá a los seguidores en Ecuador y la región acceder al concierto en tiempo real sin necesidad de estar en Corea del Sur.

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Qué se sabe sobre las entradas y el acceso al evento en Corea del Sur

Las entradas presenciales se distribuyeron mediante sorteo y venta gratuita, y se agotaron en poco tiempo. Autoridades locales preparan un operativo ante la asistencia prevista en el lugar, donde se espera una alta concentración de público.

“BTS: El Regreso” se suma a esta serie de contenidos que acompañan el retorno del grupo a la escena musical. La producción registra el proceso posterior a su pausa y documenta la preparación de esta nueva etapa.

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