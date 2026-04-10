Clima en Ecuador hoy: radiación UV extrema en la Sierra y calor de 34 °C en la Costa

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La jornada de este viernes 10 de abril de 2026 en Ecuador estará marcada por contrastes climáticos que ponen a prueba a las distintas regiones del país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé temperaturas sofocantes de hasta 34 °C en la Costa, lluvias dispersas en la Sierra y la Amazonía, y niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos en varias provincias serranas y en las islas Galápagos

Radiación UV extrema en la Sierra

El Inamhi advirtió que este viernes la radiación ultravioleta alcanzará niveles extremadamente altos en gran parte de la Sierra. Provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja estarán expuestas a índices que representan un riesgo severo para la salud.

La recomendación principal es evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, usar bloqueador solar de amplio espectro y ropa protectora. En Quito, Guaranda, Cuenca y Loja se esperan lluvias aisladas durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 24°C. Además, se prevén ráfagas de viento en el norte de la Sierra, lo que podría complicar la movilidad y aumentar la sensación térmica.

Costa: calor sofocante y lluvias dispersas

La región Costa vivirá una jornada marcada por el contraste entre el calor intenso y la presencia de lluvias en algunos sectores. En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí, las temperaturas máximas alcanzarán los 34 °C, mientras que las mínimas se ubicarán en 23 °C.

El sur de la Costa tendrá cielos poco nubosos, mientras que en el norte, especialmente en Quevedo y Santo Domingo, se esperan lluvias de intensidad variable. La radiación UV será muy alta, lo que incrementa el riesgo de insolación y deshidratación. Se recomienda mantenerse hidratado, evitar actividades físicas prolongadas bajo el sol y buscar sombra en las horas de mayor radiación.

Amazonía: lluvias ocasionales y calor húmedo

En la región Amazónica se prevé un cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias en sectores como El Coca y Zamora. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y los 31 °C, acompañadas de niveles de radiación UV altos.

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El ambiente húmedo y cálido puede generar incomodidad, por lo que se aconseja ropa ligera y ventilada, además de precaución en zonas propensas a deslizamientos debido a las precipitaciones.

Galápagos: nubosidad y radiación intensa

En la región Insular, el pronóstico anticipa cielos parcialmente nublados a nubosos, con lluvias aisladas en Isabela y Santa Cruz. Las temperaturas se ubicarán entre los 23 °C y los 32 °C.

Los niveles de radiación UV serán muy altos y, en algunos sectores, extremadamente altos, lo que representa un riesgo adicional para residentes y turistas. Se recomienda el uso constante de protector solar y limitar la exposición directa al sol durante las horas críticas.