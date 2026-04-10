Escándalos políticos en Ecuador: la memoria ciudadana como antídoto

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Una polémica tras otra. Solo en las recientes semanas los ecuatorianos han visto cómo el aparato institucional cerró filas para desconocer una sentencia judicial y obstaculizar la posesión de la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, que termina renunciando; el sospechoso adelanto de las elecciones de febrero del 2027 a noviembre del 2026, aduciendo una previsión climática; la filtración de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal y el inicio de investigaciones fiscales a dos jueces de la Corte Constitucional... y la lista sigue.

El vórtice de escándalos

La política ecuatoriana vive en un vórtice de escándalos sin una conclusión clara, porque cuando estos llegan a su punto más alto son tapados por uno nuevo. Y así.

La importancia de la memoria ciudadana

Las polémicas son parte del paisaje en la política del mundo, pero no pueden convertirse de ninguna manera en una receta casi diaria. Eso enrarece el ambiente, lo tiñe de populismo y suma al deterioro de la credibilidad ciudadana en la clase política. Pero puede haber un remedio a esto: la memoria ciudadana.

Que cada uno le dé la debida importancia a esos temas —porque no toda polémica merece atención— y exija una conclusión para no convertir aún más la práctica política en un circo diario.