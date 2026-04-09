Enrique Pita aclara aparición en fotografía de Jorge Chamba con la esposa de Daniel Noboa

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Enrique Pita, vicepresidente del CNE, desmiente nexo personal con Lavinia Valbonesi tras foto viral.

Pita aclara que la imagen con la primera dama es de un acto oficial de mayo de 2025, no reciente.

La polémica surge ante críticas al CNE por adelantar comicios y eliminar partidos políticos.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, desmintió mantener vínculos personales con la primera dama Lavinia Valbonesi, tras la difusión de una fotografía por parte del asambleísta Jorge Chamba. La imagen, que circuló en redes sociales durante el cumpleaños de Valbonesi, pertenece en realidad a la entrega de credenciales de mayo de 2025 y no a una celebración privada, según aclaró el funcionario para frenar las críticas sobre la independencia del organismo electoral.

La aclaración de Enrique Pita en redes sociales

Ante la controversia generada en plataformas como X, el vicepresidente del CNE precisó que el uso de la imagen por parte del legislador oficialista es engañoso. Pita enfatizó que su aparición al fondo de la captura corresponde a un acto institucional y no a una reunión social. "Es cuestionable que el asambleísta utilice la imagen de un evento institucional", comentó el funcionario, exhortando a la ciudadanía a verificar la información antes de replicar rumores.

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La polémica escala debido al contexto político actual, marcado por el fuerte escrutinio hacia el CNE tras la modificación de las fechas para los comicios seccionales. Sectores de oposición sugieren una posible influencia del Ejecutivo en el organismo, especialmente ahora que ha iniciado el proceso de cancelación de organizaciones políticas como Unidad Popular y Construye.

Detalles de la controversia política