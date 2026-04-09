Caso Progen: Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de CELEC en Estados Unidos

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Astrobryxa pide a justicia de EE. UU. suspender fase de pruebas por presuntas filtraciones de CELEC.

Accionistas de Astrobryxa denuncian amenazas contra sus hijos tras difundirse información sensible del caso.

Subcontratista exige arbitraje confidencial en Florida para proteger la seguridad de sus representantes y familiares.

Astrobryxa, subcontratista ecuatoriana de la firma Progen, solicitó a la justicia de Estados Unidos la suspensión de la fase de presentación de pruebas en la demanda iniciada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en dicho país, derivado de la fallida contratación de generación eléctrica. La firma, además, adelantó la presentación de recursos para declarar la confidencialidad de la información ante presuntas filtraciones que, según denuncian, habrían derivado en amenazas contra sus representantes.

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El pedido, según consta en el documento al que EXPRESO tuvo acceso, se fundamenta en una presunta filtración de datos por parte de CELEC. Dicha situación habría puesto en riesgo a José Manrique y Karla Saud, accionistas de Astrobryxa, quienes habrían sido amenazados. La firma también solicita modificar la orden de gestión del procedimiento para permitir la corrección de sus escritos o la incorporación de terceros al proceso.

Amenazas tras presuntas filtraciones de CELEC

De acuerdo con Astrobryxa, luego de que la empresa presentara ante el Tribunal de Distrito Central de Florida sus divulgaciones iniciales (acompañadas de una lista de personas con información relevante sobre el caso), el abogado de CELEC, Daniel Pulecio-Boek, se habría puesto en contacto con un "número indeterminado" de ellas el 18 de marzo de 2026 para informarles sobre su inclusión en el proceso.

La defensa de Astrobryxa sostiene que una semana después de la divulgación de dicha información, el 26 de marzo de 2026, los accionistas Manrique y Saud recibieron amenazas desde un número desconocido. Los mensajes incluían imágenes de las comunicaciones de Pulecio-Boek, fotografías de su familia y la advertencia de que Manrique, Saud y sus hijos serían asesinados por "delatar al Padrino en (los Estados Unidos)", según consta en los anexos de la solicitud. Manrique denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador, donde afirmó desconocer la identidad de dicho "Padrino".

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Daniel Noboa y otras autoridades mencionadas

En los mensajes de texto, según consta en los anexos, también aparecen capturas de pantalla de un listado de nombres que incluye a altas autoridades del Estado ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa. Otros funcionarios mencionados son:

Roberto Luque: ministro de Infraestructura y Transporte

ministro de Infraestructura y Transporte Arturo Félix Wong: embajador de Ecuador en Colombia

embajador de Ecuador en Colombia Michele Sensi Contugi: director del Centro Nacional de Inteligencia

director del Centro Nacional de Inteligencia Fabián Calero: exgerente de CELEC

exgerente de CELEC Inés Manzano: ministra de Energía

ministra de Energía Byron Orozco: exgerente de la Unidad Termopichincha.

Este Diario intentó comunicarse con todos los mencionados; sin embargo, Calero, Manzano, Noboa y Orozco no contestaron los correos enviados. Por otro lado, no hubo información de contacto disponible para Sensi Contugi.

El presidente Daniel Noboa en mencionado en los anexos del escrito presentado por la empresa Astrobryxa.Cortsía

Félix Wong y Luque desconocen a Astrobryxa

No obstante, Félix Wong, quien también fue secretario de la Administración Pública y ministro de Gobierno, indicó no tener conocimiento alguno de la empresa Astrobryxa y señaló: "lo único que es que la justicia llegue hasta las últimas instancias y de con los responsables de esto. Que se llegue hasta el final con los beneficiarios de coimas (de ser el caso, información que he leído en la prensa) y que mi nombre deje de ser utilizado en esto y que se paren la campaña de desprestigio en mi contra".

De igual forma, el ministro Luque respondió no tener conocimiento de los documentos mencionados, por lo que evitó emitir comentarios sobre lo señalado por la subcontratista. "Dejo expresa constancia de que nunca he tenido relación alguna, directa o indirecta, con la empresa Astrobryxa", acotó.

Preocupación por información de la prensa

Asimismo, Astrobryxa señala en su solicitud que, el 5 de abril de 2026, este Diario publicó información sobre la oposición de CELEC a una medida cautelar de Progen. Dicha publicación, según el documento, incluía extractos bancarios y registros de transacciones financieras de la cuenta de Progen en el Regions Bank, además de referencias sobre la presunta recepción fraudulenta de fondos por parte de Saud y Astrobryxa. También menciona la publicación de información contenida en la divulgaciones iniciales de Astrobryxa.

Confidencialidad de la demanda y posible arbitraje

Tanto la presunta filtración como las amenazas fueron notificadas a la abogada de CELEC, Courtney Keller, vía correo electrónico. En la comunicación se argumentó que estos hechos "hacían necesaria la emisión de una orden de confidencialidad para proteger la vida y la seguridad de los accionistas de la demandada Astrobryxa". Sin embargo, según los anexos, la abogada de la estatal replicó que "una cláusula de confidencialidad no protege la información que no es confidencial" y que no tenía constancia de que los datos incluidos en las divulgaciones iniciales de Astrobryxa pudieran ser sujetos de una orden de protección.

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Ante la falta de acuerdo, el abogado de Astrobryxa anunció una moción para obligar al arbitraje, amparándose en las cláusulas de los contratos y en la demanda original de CELEC, que exigen mediación y arbitraje confidenciales para cualquier controversia. La subcontratista advierte, además, que continuar en el litigio ordinario plantea el riesgo de que CELEC alegue posteriormente que la empresa renunció a su derecho de arbitraje.

Finalmente, respecto a la modificación de la orden de gestión, Astrobryxa sostiene que la medida está justificada, pues las partes ya acordaron prorrogar el plazo hasta el 8 de junio de 2026. La firma enfatiza que esta extensión no perjudica el proceso y favorece una tramitación ordenada. En caso de que el Tribunal desestime el arbitraje, la empresa señala que requerirá una oportunidad para modificar sus escritos, presentar contrademandas o interponer acciones contra terceros por los daños descritos.