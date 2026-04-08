Comisión Nacional Anticorrupción reactiva denuncias por contratos energéticos "opacos"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alertas ignoradas por la Comisión Nacional Anticorrupción desde 2024 vuelven a poner en la mira contratos energéticos en Ecuador.

Empresas cuestionadas, obras con fallas y millonarios compromisos generan dudas.

Las denuncias apuntan a un patrón de decisiones que sigue impactando recursos públicos.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que las irregularidades en contratos del sector eléctrico en Ecuador fueron advertidas públicamente desde octubre de 2024, pero no han recibido respuesta efectiva de las autoridades. Según afirmó en una entrevista en Ecuavisa este 8 de abril, los indicios de corrupción ya eran preocupantes en ese momento.

El vocero recordó que el 20 de octubre de 2024 la CNA alertó al país sobre inconsistencias en la contratación de empresas como Progen y Austral. “No solo ya era preocupante en ese entonces, sino que teníamos indicios de que los asuntos marchaban por el camino de la irregularidad”, afirmó Rodas.

A pesar de esas advertencias tempranas, el dirigente cuestionó la falta de reacción institucional. “Exigíamos que las autoridades de manera pública respondan a varios cuestionamientos”, señaló, enfatizando que no hubo acciones oportunas frente a las denuncias.

Irregularidades en contratos eléctricos de Ecuador generan indignación

Rodas aseguró que existe indignación frente a lo que calificó como un manejo opaco de sectores estratégicos. “El manejo del área de energía eléctrica y producción petrolera ha sido de manera opaca, por decirlo menos”, sostuvo.

El coordinador de la CNA también criticó la inacción de los organismos de control. Según dijo, estas entidades “siguen durmiendo el sueño de los justos” pese a la gravedad de los hechos denunciados.

Además, cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado, señalando que no ha respondido con la misma rapidez que en otros casos. “En modo alguno”, respondió al ser consultado sobre si ha habido celeridad en las investigaciones.

Rodas reveló que en julio de 2025 la CNA envió una carta solicitando acciones urgentes. “Pidiendo que fiscalía actúe a la brevedad”, explicó, pero aseguró que hasta ahora no existe una respuesta concreta.

Caso Austral y Progen: denuncian entramado de corrupción

El dirigente advirtió que no se trata de casos aislados, sino de una estructura más amplia. “No encontrar uno o dos causantes de la crisis, es decir, los chivos expiatorios”, dijo, insistiendo en la necesidad de investigar todo el entramado.

En el caso de Austral, Rodas lo calificó como “patético”, al señalar que una empresa con capital mínimo obtuvo contratos millonarios. “Con un capital de $250, una empresa fantasma uruguaya recibió la posibilidad de esta contratación”, denunció.

También afirmó que los equipos entregados no eran nuevos. “Recorrieron el mundo buscando las chatarras para entregarnos como material novísimo”, expresó, cuestionando la calidad de los motores termoeléctricos.

A esto se suma el caso Progen y otros contratos en el sector energético, que, según Rodas, evidencian un patrón de irregularidades y falta de control estatal.

Coca Codo Sinclair y Sinohydro: cuestionan recepción de obra

Rodas también se refirió a la central Coca Codo Sinclair y a la empresa Sinohydro, cuestionando la intención de entregar una obra con fallas estructurales. “Nos pretenden entregar una obra que tiene un deterioro en el tiempo”, afirmó. El coordinador indicó que la hidroeléctrica presenta “miles de fisuras que no han sido reparadas”, lo que, a su criterio, invalida técnicamente la obra y evidencia incumplimientos contractuales.

Además, criticó posibles acuerdos económicos con la empresa. “Nos van a entregar la obra, la vamos a recibir, y el país todavía debe hacer los pagos correspondientes”, advirtió. Para Rodas, este tipo de decisiones reflejan un patrón preocupante en la gestión pública. “Hay una matriz de comportamiento que significa que la obra pública no es sujeta de control elemental”, señaló.

Denuncian doble estándar y crisis institucional en Ecuador

El dirigente también cuestionó lo que considera un doble estándar en decisiones económicas del Estado. “Doble estándar total”, afirmó al comparar distintos casos de arbitraje y sanciones. Según explicó, estas acciones responden a intereses económicos. “Comportamiento sinuoso en función de los intereses a quienes representan quienes ejercen el poder”, sostuvo.

Rodas advirtió que el país atraviesa una crisis institucional profunda. “Vivimos un momento de una tragedia institucional”, expresó, señalando que el manejo de recursos públicos agrava la situación social. Finalmente, destacó que la CNA continuará denunciando estos hechos. “Lo hace con voluntad cívica”, dijo, recogiendo —según afirmó— la indignación de la ciudadanía frente a la corrupción.