Comisión Anticorrupción tras decisión del CNE: "ha debilitado la frágil democracia"

La Comisión Nacional Anticorrupción expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026. El pronunciamiento se conoció tras la aprobación de la actualización del calendario electoral. En estos comicios se elegirán alcaldes, prefectos, viceprefectos, juntas parroquiales y vocales del CPCCS. La medida surge en un contexto político y climático complejo para el país.

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En su comunicado, la CNA señaló que la conducta del organismo electoral ha “debilitado la frágil democracia ecuatoriana”. El texto afirma que la gestión del ente, “enmarcada en una arbitraria autoprorroga”, genera preocupación por la institucionalidad. Además, sostiene que el sistema democrático se estaría sometiendo a intereses políticos mediáticos. El pronunciamiento marcó una postura crítica frente al cambio del calendario electoral.

El documento también subraya la necesidad de un debate abierto en el país. “El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural de sus problemas y de las soluciones posibles a su crisis”, indicó la CNA. La organización advirtió que restringir estas condiciones puede favorecer el autoritarismo. Sus declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y espacios de opinión.

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El rechazo al cambio del calendario electoral también se extiende al ámbito político. El expresidente Rafael Correa ordenó el 27 de marzo la desafiliación inmediata de los potenciales candidatos de la Revolución Ciudadana (RC5). La medida surge como respuesta directa a la decisión del CNE de adelantar los comicios seccionales al 29 de noviembre de 2026. Esta directriz marca un nuevo episodio de tensión dentro del escenario electoral.

Según la postura del exmandatario, la decisión busca evitar que la militancia quede fuera de la contienda territorial. Correa sostiene que el ajuste del calendario democrático sería una maniobra para impedir la participación de sus cuadros políticos. A través de sus canales oficiales, exhortó al electorado a rechazar en las urnas al oficialismo y a la administración de Daniel Noboa. Estas declaraciones se suman a las críticas que rodean el adelanto electoral.

Contexto del adelanto de elecciones seccionales

Durante la sesión del pleno del CNE donde se aprobó la actualizacion del calendario esta comenzó con la lectura del informe técnico de procesos electorales. En ese documento se citó el reporte de la Secretaría Nacional de Riesgos sobre proyecciones del Fenómeno del Niño. Este informe influyó en la decisión de modificar el cronograma electoral. El sufragio quedó fijado para el 29 de noviembre de 2026. El cambio del calendario abre interrogantes sobre la organización logística y la participación electoral. El país entra así en una nueva etapa de debate sobre democracia y elecciones.

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