Restaurantes y comercios reactivan debate sobre ley seca Ecuador tras decisión de CNE

Para organizaciones políticas y gestores de opinión, lo más grave es haber cambiado la fecha de los seccionales

El Consejo Nacional Electoral, sin sustento legal, adelantó la fecha de las elecciones seccionales, para el 29 de noviembre del 2027.

Representantes del sector de restaurantes y de otros establecimientos comerciales han reactivado el debate sobre la conveniencia de reformar el artículo 123 del Código de la Democracia, que regula la denominada ley seca durante los comicios. Eso, pese a que para la opinión pública, la discusión de fondo tiene que ver con el cambio de reglas de juego para las próximas elecciones seccionales en Ecuador.

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El planteamiento se reactiva luego de la polémica generada por el cambio de fecha de las elecciones seccionales, dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE): pasó los comicios del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. La decisión fue cuestionada por dirigentes políticos y por parte de la opinión pública, que señalaron la falta de sustento legal.

En ese contexto, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, defendió la medida al argumentar que evitaba un impacto económico durante el fin de semana de San Valentín. Y recibió múltiples críticas, en todos los tonos.

El cambio de fecha trajo otra vez al debate el pedido de sectores vinculados al turismo y la gastronomía, que consideran que la ley seca afecta a su actividad. En esa línea, el Buró del Centro Histórico de Quito —que agrupa a actores culturales, comerciales y turísticos del casco colonial desde 2005— insistió en la necesidad de revisar la normativa. “Avancemos ya con la reforma del artículo 123 del Código de la Democracia; en cualquier época del año, los efectos de la ley seca sobre el sector turístico no serán tan graves como lo son hoy”, señaló la organización.

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Esto dice el artículo 123 del Código de la Democracia

El artículo 123 establece que, durante el día de las elecciones, así como en las 36 horas previas y las 12 posteriores, se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

Para los empresarios, esta disposición tiene un económico. El debate, que se reactiva de forma recurrente en periodos electorales. Inclusive, el 28 de noviembre del 2025, Niels Olsen, integrante de ADN y presidente de la Asamblea, envió un proyecto de reforma a este artículo. Propuso que la restricción sea solo 12 horas antes y seis horas después de las elecciones. Desde el 1 de diciembre, el proyecto está en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo.

También la Agremiación de Restaurantes de Pichincha comentó: "siempre a favor de la democracia pero sin afectar o afectando lo menos posible al empleo y las actividades turísticas por eso reforma a ley seca urge que pase a pleno".

Desde Pichincha siempre a favor de la democracia pero sin afectar o afectando lo menos posible al empleo y las actividades turísticas por eso reforma a ley seca urge que pase a pleno @AsambleaEcuador @NielsOlsen @ValenCenteno https://t.co/6pdD08HFSN — Agremiación De Restaurantes De Pichincha 🇪🇨 (@agrepiEC) March 29, 2026

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