“La democracia se precariza en Ecuador": Santiago Cahuasquí explica por qué

El analista político habla sobre las actuaciones del TCE y del CNE

De cara a las elecciones seccionales, Santiago Cahuasquí detalla cómo se afecta a la democracia, no solo incidiendo en el mapa político, también con la concentración del poder y los ataques a medios de comunicación.

¿Cuál es el estado de la democracia en Ecuador antes de las elecciones seccionales?

El ámbito electoral debe ser leído en un contexto de recesión democrática. Hay elementos fundamentales para pensar que el país transita de modo gradual, pero acelerado, en ese proceso.

¿El análisis se limita a la batalla electoral?

No se trata solo de erosión de la competencia política, de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino de la concentración de poder del Ejecutivo, lo que sucede con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación y el concurso de fiscal general.

Esa búsqueda de concentración del poder, ¿qué otras implicaciones tiene?

Ataques a la libertad de expresión, presión económica y legal sobre los medios. Lo que pasa con EXPRESO, por ejemplo. Pero también la concentración mediática favorable al Gobierno. Este factor es un elemento importante de la recesión democrática, no el único.

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¿Qué más se debe ver?

Debilitamiento del Estado de Derecho; una justicia ‘narcotizada’; tratamiento diferenciado con aliados, benévolo con ellos y hostil con otros; deslegitimación y judicialización de adversarios políticos; reducción de derechos civiles y libertades con el tema del toque de queda y estados de excepción permanentes.

Nos acostumbramos a derechos restringidos como el derecho a protestar, a la libre asociación. Durante la campaña electoral también se siente la erosión de la competencia política con el uso desigual de recursos públicos, según misiones de observación.

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Con este escenario que detalla, ¿cómo se ven las próximas elecciones?

La democracia, con todos estos elementos, se precariza. La competencia es un principio de la democracia representativa. Este es el elemento más alarmante de los procesos de recesión democrática por los que atraviesan países de la región. Se producen por un manejo espurio del poder, de la institucionalidad del Estado, con multas de restricción o de configuración de la cancha electoral.

A la RC se le podía aplicar una multa. Se eligió lo más gravoso y con un tiempo no fijado en la ley. Juegan con fuego. Santiago Cahuasquí Analista político

A Jan Topic le impidieron participar en las presidenciales en 2024. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, está preso y quizá no podrá ser candidato a la reelección. ¿Qué señales nos dejan esos hechos?

Los ejemplos son parte de lo que hemos tenido en Latinoamérica y de lo que no debe volver a pasar. La Corte IDH ha registrado casos concretos similares. electoral.

La Corte ha sido muy clara: las restricciones de derechos políticos no pueden convertirse en herramientas discrecionales. Eso da lugar al involucramiento de la justicia penal en el ámbito

¿La justicia no debería incidir en lo electoral?

La Corte menciona que la restricción de los derechos políticos debe ser de última instancia y no por presunción. Si no existe una sentencia condenatoria, ejecutoriada, la institucionalidad debe buscar otros mecanismos para establecer sanciones, sin impedir la participación política electoral de un sujeto político. Actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en ciertos momentos del CNE van en contravía con los precedentes de la Corte sobre suspensión de derechos políticos.

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¿Cómo analiza el rol del TCE y del CNE, ahora no solo con la RC sino con Unidad Popular y Construye?

Se observa una actuación voluntariosa de las instituciones que paradójicamente están llamadas a garantizar los derechos de participación política. Llama la atención que se hagan procesos de eliminación de organizaciones cuando está en curso un proceso electoral.

¿Qué pasa con la posibilidad de ejercer el derecho al voto? ¿Es un trámite o una realidad, con estas actuaciones?

Empobrecen la capacidad del votante para determinar su propio destino en las urnas. Está en juego la reducción de la oferta política efectiva. Es un golpe serio al pluralismo político, que repercutirá en el mapa político, no solo en el tablero electoral.

Estamos en un proceso de autocratización. No dictadura. Esto pasa en El Salvador. Eliminan a adversarios. Santiago Cahuasquí/ analista político

Esto le pasará al tablero electoral

Sí hay un efecto reconfigurador del sistema electoral, de la competencia política, al sacar temporalmente del tablero a la principal fuerza de oposición y a otras organizaciones políticas. La democracia, según Cahuasquí, está atravesando varios golpes que no solo se ven en lo político y electoral, también en lo institucional y judicial.

¿Quién es Santiago Cahuasquí?

Abogado, antropólogo. Máster en Sociología Política por la Flacso y en Derechos Políticos por la Universidad de Buenos Aires. Ha estudiado y escrito en torno al sistema electoral ecuatoriano, la democracia y las alianzas electorales. Analista político y catedrático universitario.

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