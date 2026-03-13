CNE acusa a dirigentes de RC por cuentas campaña 2023: Luisa González, en audiencia

Durante tres horas y media intervinieron abogados del CNE y de la RC, hasta que se suspendió la sesión

Luisa González llegó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y fue recibida por algunos militantes, el 13 de marzo del 2026.

La Audiencia Oral Única de Prueba y Alegatos de la causa 575-2025-TCE, presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra dirigentes de la Revolución Ciudadana, se instaló a las 11:04 y terminó a las 14:24 de este viernes 13 de marzo de 2026. A la diligencia asistió Luisa González, expresidenta del movimiento. No hubo una resolución.

La denuncia fue interpuesta por Diana Atamaint, presidenta del CNE, por la presunta presentación incompleta o incorrecta de los informes financieros de la campaña electoral del 2023. Durante la audiencia, el juez Guillermo Ortega preguntó por la ausencia de Santiago Díaz, tesorero del movimiento. Se informó que no acudió porque se encuentra detenido de forma preventiva en una investigación por la presunta violación de una menor de edad.

Betty Báez, a nombre de Atamaint, dijo que los denunciados han agotado todas las vías que la ley les permite. Aseguró que no lograron subsanar observaciones del CNE a la información sobre manejo económico de la campaña de las elecciones anticipadas 2023. Indicó que la normativa obligaba a que 90 días después del sufragio, desarrollado el 20 de agosto del 2023, es decir hasta el 18 de noviembre de ese año, podían hacerlo. Respondieron el 17 de noviembre y les dieron 15 días más ya que había 13 observaciones.

Según el CNE, el 20 de febrero del 2026 se le notificó a la Revolución Ciudadana que debía subsanar esas observaciones y solo logró subsanar tres de 13. "Incumplieron y su conducta está tipificada en el 281, numeral 1 del Código de la Democracia", dijo la abogada Báez.

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¿Qué dice el Código de la Democracia?

En el artículo 281, numeral 1, se señala que los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados.

Las sanciones son multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley.

¿Quiénes son los integrantes de la RC denunciados?

Luisa González, como representante legal y candidata presidencial; Andrés Arauz, como candidato; además Estefanía Molina, responsable del manejo económico; y Santiago Díaz, jefe de campaña.

Según el CNE, las conciliaciones bancarias fueron presentadas con novedades, la recepción de contribuciones y aportes con novedades; también el RUC y la cuenta bancaria se abrieron fuera del plazo establecido.

Esto dijo la defensa de la Revolución Ciudadana:

Desde las 12:29, Víctor Hugo Agila Mora, abogado de Luisa González y de la RC, contradijo la prueba objetando todo. La defensa del CNE ha asegurado que han cumplido con actos administrativos, sostuvo. Pero no ha comprobado las faltas de sus defendidos, señaló. Hubo unos minutos de receso y luego hasta las 14:24, el juez Guillermo Ortega dio por finalizada la audiencia.

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