Juicio contra Santiago Díaz por presunta violación a una menor de edad ya tiene fecha

Santiago Diaz fue asambleísta y miembro del buró político de Alianza País, hoy es testigo de la Fiscalia en contra de sus exlideres.

El exasambleísta Santiago Díaz Asque será juzgado por un tribunal penal por una presunta violación a una menor de edad. La audiencia de juicio fue programada para el jueves 26 de marzo de 2026, a las 08:30, en la ciudad de Quito.

El tribunal que conocerá la causa estará conformado por los jueces Pablo Coello, quien actuará como ponente, Milton Maroto y Galo Rumihuano.

La fase de juicio se abrió luego de que, el 17 de diciembre de 2025, la jueza Carla Olalla, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, resolviera llamar a juicio a Díaz Asque, exlegislador del movimiento Revolución Ciudadana. En esa misma resolución, la magistrada ratificó la prisión preventiva, medida que el procesado cumple actualmente en la cárcel 4 de Quito.

Según la Fiscalía, Díaz es investigado como presunto autor del delito de violación contra una niña de 12 años, hecho que habría ocurrido en diciembre de 2024. Tras la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación previa y, entre el 9 y el 13 de julio, ejecutó cinco allanamientos en los que se levantaron documentos, dispositivos electrónicos y al menos diez teléfonos celulares como indicios.

Debido a la naturaleza del delito y a que la víctima es menor de edad, el proceso se desarrolla bajo estricta reserva, conforme lo establece la normativa penal. Él es procesado por el artículo 171 del COIP, con penas que podrían llegar a 22 años de prisión si se demuestra responsabilidad penal.

Caso Caja Chica sigue en investigación

Paralelamente, Díaz Asque también ha sido vinculado a otras investigaciones judiciales, aunque no como procesado. El 30 de enero, rindió versión en el denominado caso Caja Chica, en el que la Fiscalía indaga el presunto origen irregular de los recursos utilizados en la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.

En esa causa constan como investigados varios dirigentes del correísmo, entre ellos Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz y el asambleísta Patricio Chávez. Tras su comparecencia, Díaz aseguró públicamente que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador por instrucciones del expresidente Correa.

