RC pide la bitácora de visitas a Santiago Díaz: "¿Se prepara un perdón conveniente?"

El exasambleísta del correísmo es procesado por presunta violación. También rindió testimonio en el caso Caja Chica

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, solicitó la bitácora de visitas a Santiago Díaz, exasambleísta y figura cercana al correísmo, en la Cárcel 4 de Quito, donde permanece recluido por un presunto caso de violación a una menor de edad.

González remitió su solicitud a Mauricio Mayorga, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), según publicó en su cuenta de X. En su oficio, el asambleísta solicita las fechas, horarios, identificación y cualquier otro dato que conste en los registros de las personas que hayan visitado a Díaz durante su permanencia en la Cárcel 4 de Quito.

De acuerdo con el oficio del legislador González, la información será utilizada para conocimiento, verificación y análisis institucional, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales de fiscalización de la Función Legislativa.

Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, rindió este 30 de enero su versión en la Fiscalía por el caso Caja Chica, que investiga el presunto ingreso de dinero desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.



Asambleísta alerta de posible acuerdo del Gobierno con Santiago Díaz

El asambleísta del correísmo Juan Andrés González alertó sobre un posible acuerdo entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y el exasambleísta Santiago Díaz. Esto, a raíz del sorpresivo testimonio de Díaz en el caso Caja Chica, por presuntos recursos irregulares provenientes de Venezuela para la campaña presidencial de Luisa González en 2023.

"El país merece saber por qué quien ayer fue exhibido por el gobierno como trofeo político, hoy parece convertirse en su delincuente favorito. ¿Qué hay detrás de este silencio y estas visitas? ¿Se prepara un perdón conveniente o la construcción de un libreto para mentir y atacar a los compañeros de la Revolución Ciudadana? Sería gravísimo que un proceso penal tan sensible se utilice como arma política", publicó González en sus redes sociales.

El 30 de enero de 2026, dos días después de los allanamientos por el caso Caja Chica, Díaz fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión. A su salida, Díaz dijo haber recibido órdenes del expresidente Rafael Correa para trasladar dinero desde Venezuela para la campaña presidencial de González.

El 28 de enero del 2026 allanaron casa de Luisa González. @FiscaliaEcuador

Santiago Díaz está llamado a juicio por presunto caso de violación

Desde noviembre de 2025, el exasambleísta del correísmo Santiago Díaz enfrenta un llamado a juicio como presunto autor del delito de violación cometido contra una adolescente de 12 años. La Fiscalía Especializada en Violencia de Género presentó un dictamen acusatorio sustentado en cuarenta y tres elementos de convicción, entre ellos el testimonio anticipado de la víctima.

La Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 de Quito acogió la acusación y ratificó la medida de prisión preventiva, dictada el 21 de julio de 2025, fecha en la que el procesado fue aprehendido luego de permanecer varios días en fuga.

De acuerdo con Fiscalía, los hechos sucedieron en diciembre de 2024 en la vivienda del exlegislador. Fiscalía sostiene que el procesado consumó el delito y luego entregó 140 dólares a la víctima con el argumento de que se trataba de un dinero “por Navidad”, además de exigirle que guardara silencio.

