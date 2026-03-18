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Liga de Quito conocerá a sus rivales de la fase de grupos este jueves 19 de marzo.Archivo

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Qué grupos le pueden tocar a Liga de Quito?

Los Albos están en el bombo 1 por lo que evitarán los rivales más fuertes, sin embargo, igual le puede tocar una zona difícil

Tras su victoria 2-0 sobre Leones FC por la quinta fecha de la LigaPro, Liga de Quito ya piensa en lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El mismo se realizará este jueves 19 de marzo a las 18:00 (hora de Ecuador) en Luque, Paraguay. 

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Los Albos están enmarcados en el bombo 1, donde están los cabezas de serie, algo que le permite evitar a los grandes cucos del continente. Por lo que en el papel le tocaría un grupo más accesible. Sin embargo, si la suerte no le acompaña podría tocarle una zona complicada ya que en cada bolillero hay uno que otro club complicado. 

Incluso podría cruzarse con Barcelona, que está en el bombo 4 y podría ser su rival ya que llegó de la fase de clasificación. Es por eso que diario Expreso te trae algunas opciones de grupos que podría tocarle al Rey de Copas ecuatoriano, tanto zonas difíciles como otras más accesibles.  

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¿Qué grupos le pueden tocar a Liga de Quito?

Las zonas más accesibles que podría enfrentar Liga son: 

Opción 1

  • Liga de Quito
  • Bolívar
  • Coquimbo
  • Universidad Central

Opción 2

  • Liga de Quito
  • Universitario
  • Deportivo La Guaira
  • Platense

Opción 3 

  • Liga de Quito
  • Bolívar
  • Cusco
  • Barcelona

Opción 4 

  • Liga de Quito
  • Libertad
  • Always Ready
  • Sporting Cristal
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Mientras que los grupos más complicados que podrían tocarle a los quiteños son:

Opción 1 

  • Liga de Quito
  • Cruzeiro
  • Rosario Central
  • Independiente de Medellín

Opción 2

  • Liga de Quito
  • Corinthians
  • Junior
  • Independiente de Rivadavia

Opción 3

  • Liga de Quito
  • Estudiantes de la Plata
  • Independiente Santa Fe
  • Mirassol

Opción 4

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Universidad Católica de Chile
  • Barcelona

Todos los bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

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