Inés Manzano fija fecha para el fin de los apagones en Santa Elena

La crisis energética se originó a raíz del daño de un autotransformador en la subestación Santa Elena

Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente fija fecha para el fin de los apagones en Santa Elena.

La angustia de miles de habitantes de la península de Santa Elena podría tener fecha de caducidad. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró este 18 de marzo del 2026 que los prolongados cortes de energía que afectan a la provincia desde el pasado 28 de febrero podrían llegar a su fin el próximo 21 de marzo.

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Durante una entrevista radial, la funcionaria explicó que la crisis energética se originó a raíz del daño de un autotransformador en la subestación Santa Elena, lo que impidió la entrega de 69 megavatios al sistema de distribución. Según indicó, desde el primer momento se activaron acciones para enfrentar la emergencia.

“Los cortes van a cambiar el 21; desde ese día ya no habrá más interrupciones. No es que falte energía, el problema es el transformador que convierte la electricidad de medio a bajo voltaje”, afirmó Manzano.

Locales empezaron a vender focos ahorradores. Joffre Lino / Expreso

Un nuevo autotransformador para Santa Elena

La ministra también anunció que, en aproximadamente un mes, arribará un nuevo autotransformador de mayor capacidad, lo que permitirá reforzar el sistema eléctrico provincial. Mientras tanto, se ejecutan trabajos emergentes para inyectar generación eléctrica directamente a las líneas de distribución, con el objetivo de superar la crisis en los próximos días.

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En medio de la incertidumbre, el sector turístico recibe el anuncio con cautela. El empresario Douglas Dillon calificó la información como un alivio parcial. “Por lo menos ya tenemos algo claro. No sabíamos hasta cuándo iban a durar los cortes; ahora hay una fecha y eso da algo de tranquilidad”, expresó.

Sin embargo, no todos comparten el optimismo. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, advirtió que las pérdidas económicas ya son significativas y pidió que la promesa oficial se cumpla sin más retrasos. “El sector turístico está golpeado, hay malestar. Estamos a puertas de la Semana Santa y no podemos seguir así”, reclamó.

Ambos representantes coincidieron en que las pérdidas superarían el 30 %. Marzo, considerado uno de los meses más fuertes de la temporada alta, se ha visto seriamente afectado por los apagones, lo que ha provocado que numerosos visitantes opten por otros destinos donde no se registran fallas eléctricas.

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