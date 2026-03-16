Apagones en Santa Elena por avería eléctrica: cortes de hasta 5 horas sin solución

La paciencia de los peninsulares llegó a su límite. Los constantes cortes de energía eléctrica que golpean a la provincia de Santa Elena desde el pasado 28 de febrero han desatado una ola de indignación ciudadana. Lo más alarmante: hasta ahora nadie puede decir con certeza cuándo terminará el calvario de los apagones.

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La preocupación quedó en evidencia este lunes al mediodía, durante una rueda de prensa convocada por la Gobernación de Santa Elena, en la que participaron representantes de CNEL EP y CELEC EP. Allí se confirmó lo que muchos temían: los racionamientos regresan y continuarán debido a una avería de un autotransformador.

La molestia de la ciudadanía estalló con fuerza en redes sociales. “¿Hasta cuándo esta situación? En Santa Elena vamos de mal en peor, nos dejan sin luz a cada rato y nadie responde. Lo peor es que no se sabe hasta cuándo durará”, escribió con evidente enojo en Facebook Jorge Solís, habitante de Salinas. Como él, cientos de peninsulares han inundado las plataformas digitales con reclamos y críticas por los apagones que afectan hogares, comercios y actividades productivas.

Indignación ciudadana por prolongados cortes de energía

Al inicio, los cortes eran de una o dos horas, pero el último fin de semana la situación se agravó. En varios sectores de la provincia, la energía eléctrica desapareció durante cuatro y hasta cinco horas, provocando pérdidas económicas y un profundo malestar. “Esto afecta al turismo y al desarrollo económico de la provincia. Es inconcebible que la avería de un equipo no se haya solucionado después de más de quince días. Parece que los ciudadanos estamos huérfanos de autoridades”, expresó con indignación Alfonso Ortiz, presidente de la Junta Cívica Provincial.

El origen del problema se remonta al 28 de febrero, cuando un autotransformador de la subestación Santa Elena, uno de los equipos clave del sistema eléctrico provincial, sufrió una avería que dejó a la provincia con un serio déficit energético. Desde entonces comenzaron los racionamientos.

Olga Espinoza, jefa de la central de CELEC EP, explicó que el daño fue un evento fortuito y aseguró que desde el primer momento se han implementado medidas para reducir el impacto de la crisis energética.

Olga Espinoza, representante de CELEC EP en Santa Elena no dijo en que fecha se podría superar el problema JOFFRE LINO

Déficit eléctrico mantiene racionamientos en la provincia

La madrugada del pasado domingo se instaló un nuevo transformador que aportará 10 megavatios adicionales, sumándose a la generación de las centrales térmicas Santa Elena II y III, que producen 45 y 33 megavatios, respectivamente. Sin embargo, la energía sigue siendo insuficiente.

Según Nicolás Brando, administrador de CNEL EP en Santa Elena, la provincia requiere alrededor de 124 megavatios para cubrir su demanda. “Aún existe un déficit importante, por lo que los racionamientos deberán continuar. Nuestro trabajo es distribuir la energía que nos entrega CELEC; las redes están en buen estado, pero si no hay suficiente generación, hay que racionar”.

La solución definitiva pasa por reemplazar el autotransformador averiado. Espinoza indicó que el nuevo equipo será de mayor capacidad y ya se encuentra disponible en el país, pero su traslado representa un desafío logístico, pues pesa más de 220 toneladas y requiere un operativo especializado para movilizarlo. “Superar este problema no es sencillo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y esperamos resolverlo lo antes posible para tranquilidad de la ciudadanía. Pedimos comprensión porque se trata de una situación imprevista”, reiteró la funcionaria.

Xavier Negrete, gobernador de Santa Elena, pidió paciencia a la población y aseguró que el Gobierno para restablecer el servicio eléctrico en la provincia.

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A pocas semanas del feriado de Semana Santa, la incertidumbre por la situación eléctrica ha encendido las alarmas. “Es indignante. ¿Cómo es posible que en una provincia turística tengamos este tipo de problemas?”, manifestó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo peninsular.

Drino Nieto, del colectivo Despierta Santa Elena, fue contundente: “¿Quién va a venir a la península si se va la luz? Marzo es uno de los meses con más visitantes y esto puede golpear duramente la economía local”.

Mientras la incertidumbre persiste, comerciantes de Santa Elena, La Libertad y Salinas han comenzado a tomar medidas para no detener sus negocios. Muchos han optado por comprar generadores eléctricos. “Lo más preocupante es que nadie sabe hasta cuándo seguirán los cortes”, comentó el comerciante Luis García.

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