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Ecuador continúa enfocando su estrategia en capturar a los líderes de los GDO, como alias Lobo Menor, alias Frenillo o alias El Gerente. Sería una locura sostener que no debe encarcelarse a los cabecillas activos de las estructuras criminales. Sin embargo, la crítica no apunta a la persecución de estas figuras, sino a lo que ocurre más allá de ellas. ¿Qué se está haciendo con los políticos locales que actúan como sus ‘wachimanes’ dentro del sistema de justicia? ¿Qué pasa con las familias que colaboran en el lavado de activos y con sus facilitadores empresariales?

El problema del crimen organizado nunca ha sido únicamente el sicario visible o el jefe mediático. La verdadera fortaleza de estas economías ilícitas radica en la red de protección, legitimación y servicios que les permite operar con continuidad. Mientras el Estado concentre toda su atención en los rostros más notorios, deja intacta la infraestructura social, política y económica, lo cual garantiza no solo la reproducción del negocio criminal, sino que, lamentablemente, lo que se está viendo es la evolución de los mercados criminales, nuevas rutas y nuevas cadenas de valor.

La evolución de los GDO

Los cárteles mexicanos, particularmente el CJNG y Sinaloa, pese a que sus líderes no están con vida o están extraditados en Estados Unidos, han intensificado sus operaciones mediante ataques con múltiples víctimas, con drones y con armamento pesado. Demostrando un cambio desde la actividad criminal tradicional hacia tácticas de estilo insurgente. Además, están redirigiendo su violencia hacia nuevos mercados, como el robo de combustible y el tráfico de migrantes.

Pese al incremento de los decomisos en México y al despliegue de fuerzas militares en la frontera con Estados Unidos, los mercados criminales continúan adaptándose y desplazándose. Sinaloa y el CJNG han respondido mediante dos vías simultáneas: la fragmentación en células más violentas o la consolidación en organizaciones aún más poderosas, flexibles y adaptables. En ambos escenarios, han logrado reconfigurarse constantemente y burlar la capacidad de respuesta del propio Estado mexicano.