Alias Lobo Menor llega a Guayaquil tras su expulsión en Colombia

Tras su captura en México y expulsión de Colombia, llegó al Puerto Principal bajo estricto resguardo

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, es requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el crimen de Fernando Villavicencio, ocurido en 2023.

Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias Lobo Menor, llegó a Guayaquil tras ser expulsado de Colombia, donde vivía con su pareja, luego de haber sido detenido en Ciudad de México el miércoles 18 de marzo.

El operativo que permitió capturar a uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Lobos, activa en varias ciudades de Ecuador, fue coordinado entre las policías de Colombia y México, según reportes en redes sociales.

Aguilar llegó a la base del Aeropolicial, ubicado en el norte de Guayaquil, donde también se encontraba el ministro del Interior John Reimberg, quien en horas de la tarde de este jueves compartió en X (antes Twitter) un mensaje en el que aseguraba que a Lobo Menor le quedaban solo unas pocas horas antes de "responder a los ecuatorianos".

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¿Quién es alias Lobo Menor?

Alias Lobo Menor es uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Lobos, que opera en varias ciudades de Ecuador. Su captura se realizó mediante un operativo conjunto entre las policías de Colombia y México, informó inicialmente el presidente colombiano Gustavo Petro. El arresto fue parte de la acción denominada Jericó, que permitió localizar al sospechoso en territorio mexicano.

Según informes oficiales, Lobo Menor utilizaba una identidad colombiana falsa para evadir la vigilancia, un hallazgo clave que demuestra que planeaba escapar del país y eludir la justicia ecuatoriana.

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Involucramiento en crímenes

Alias Lobo Menor ha sido vinculado al asesinato del hermano del exministro José Serrano y es investigado como presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 tras un evento previo a las elecciones presidenciales.

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