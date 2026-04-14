Mar Rendón detiene su carrera y expone conflicto con su disquera: "Estoy pidiendo hacer música”

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mar Rendón anuncia pausa por restricciones en su carrera musical.



La cantante afirma que no puede lanzar música libremente.



Su situación se relaciona con contrato con disquera internacional.

La cantante ecuatoriana Mar Rendón anunció una pausa en su carrera musical este 14 de abril de 2026. La artista aseguró que enfrenta restricciones contractuales que le impedirían lanzar música y tomar decisiones sobre su proyecto, tras su vínculo con la disquera internacional fundada junto a Master Chris.

Mar Rendón explica sus razones para no lanzar música nueva

Mar Rendón rompió el silencio la tarde del 14 de abril con un mensaje en el que explicó que atravesaba un conflicto profesional que no logró resolver en privado.

“Hola a todos, hoy tengo algo muy difícil que compartirles. Si me ven leyendo del celular es porque tengo todo escrito, anoté todo porque no quiero que se me pase nada. Estos últimos meses he guardado silencio intentando resolver de manera privada y respetuosa una situación relacionada a mi carrera. Hoy ya no puedo seguir callando”.

La cantante señaló que firmó acuerdos con el objetivo de crecer dentro de la industria, pero que la relación laboral se transformó con el tiempo.

“Firmé acuerdos con la ilusión de crecer como artista, confiando en las personas con las que estaba trabajando, pero con el tiempo esa relación se convirtió en un entorno en el que se cruzaban las líneas del respeto laboral y personal”.

Restricciones que frenan su proyecto

En su declaración, la artista aseguró que actualmente no puede avanzar con normalidad en su carrera.

“Actitudes y órdenes que que no estuve dispuesta a aceptar y que como consecuencia hoy injustamente me impiden avanzar con mi carrera. Actualmente me encuentro en una situación en la que afirman no podría lanzar música libremente, no podría desarrollar mi proyecto libremente como lo he hecho durante años y no tengo control sobre decisiones fundamentales de mi carrera en lo absoluto”.

También indicó que buscó resolver el conflicto de forma profesional.

“He intentado resolver esto por todas las vías posibles de forma profesional y de buena fe. Lamentablemente las condiciones que se me han planteado para poder continuar o salir de esta relación no son razonables transparentes ni sostenibles”.

El contrato que hoy marca el conflicto

En mayo de 2025, Mar Rendón firmó un contrato 360° con Intergroup Records, una disquera internacional creada por la empresaria Diana Montes y el productor Master Chris.

Este acuerdo implicaba un acompañamiento integral en su carrera: desde la producción musical hasta los lanzamientos, la promoción y la proyección internacional en festivales y premiaciones.

Según lo explicado en ese momento por su entorno, el equipo pasaría a encargarse de “hacer canciones, producir, lanzar y posicionar su música a nivel internacional”.

Este tipo de contratos 360° suelen incluir control compartido sobre decisiones artísticas, derechos de explotación y estrategias comerciales, lo que coincide con las limitaciones que la artista describe actualmente.

De artista independiente a una estructura global

Antes de este acuerdo, Rendón había desarrollado su carrera como artista independiente y luego tuvo un paso por Sony Music México con algunos sencillos.

Su firma con Intergroup Records marcó una nueva etapa orientada a su internacionalización, tras consolidarse como una de las voces ecuatorianas con mayor proyección, luego de su paso por realities como La Academia y su presencia en los Premios Heat.

El vínculo con Master Chris —productor con trayectoria en la música latina— también la integró a proyectos como La Nueva Cepa, enfocados en el desarrollo de nuevos talentos en la región.

Mar Rendón: “No estoy pidiendo privilegios”

En su mensaje, Rendón dejó claro que su postura responde a una necesidad de autonomía.

“No estoy pidiendo privilegios, estoy pidiendo algo básico, poder hacer música siendo quien soy. Esto no se trata de diferencias artísticas únicamente, se trata de límites, de dignidad, de profesionalismo y de poder seguir construyendo mi camino sin estar atada a una situación que me perjudica”.

La cantante también reconoció que no puede revelar todos los detalles por ahora.

“Sé que es un tema delicado y por ahora no corresponde dar todos los detalles, pero sí puedo decirles que esta ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida”.

El mensaje final a su público

Pese al conflicto, la artista aseguró que continuará defendiendo su proyecto musical.

“Aún así, no voy a rendirme. Voy a seguir luchando por mi música, por mi proyecto y por por mi derecho a decidir sobre mi carrera. A la gente que me apoya, gracias por acompañarme, de verdad lo aprecio muchísimo y créanme que yo también los extraño mucho. Espero puedan esperarme”.

La pausa de Mar Rendón ocurre en un punto de transición. La artista había entrado en una estructura internacional diseñada para amplificar su carrera, pero ahora enfrenta un escenario que pone en discusión el control creativo y contractual de su proyecto.