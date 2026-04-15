Bimbo Ecuador, liderada por primera vez por una mujer. ¿Quién es su nueva gerente General?

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Grupo Bimbo anunció el nombramiento de Alejandra Noguera Escandón como la nueva gerente general de su operación en Ecuador, marcando un hito en la historia de la compañía al convertirse en la primera mujer en asumir este cargo en el país.

La designación llega en un momento clave para la empresa, que en julio cumplirá 12 años de operaciones en el mercado ecuatoriano, consolidando su crecimiento y presencia en el sector de alimentos.

Noguera, de nacionalidades colombiana y costarricense, cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro de la organización. Su experiencia abarca áreas como finanzas, transformación organizacional y liderazgo de equipos multiculturales en América Latina, con roles estratégicos desempeñados en Colombia y Centroamérica.

Una gestión, con enfoque humano

Desde su nueva posición, señala la empresa, la ejecutiva enfocará su gestión en la rentabilidad sostenible, la excelencia operativa y la continuidad de la cultura corporativa.

Además, impulsará el conocimiento del consumidor ecuatoriano, la innovación del portafolio de productos, el fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad y el desarrollo del talento local, considerado uno de los pilares del crecimiento de la empresa en el país.

“Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer en liderar el equipo de Bimbo Ecuador. Estoy convencida de que este paso abre camino para que más mujeres se atrevan a demostrar todo su potencial”, afirmó Noguera, quien destacó además que más del 60% de la Junta de Gerencia está conformada por mujeres.

Su vínculo con Ecuador no es nuevo. En 2014 participó en el proceso de adquisición de Supán, un movimiento clave para la expansión de la compañía en el país. “Es muy especial volver a Ecuador y reencontrarme con personas que han seguido creciendo dentro de la organización”, señaló.

El nombramiento también refuerza la apuesta de la empresa por equipos diversos y liderazgo inclusivo en la región, en línea con tendencias globales de gobierno corporativo y sostenibilidad empresarial.