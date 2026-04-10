Cambio clave en Tigo Ecuador en medio de millonaria apuesta por conectividad

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tigo Ecuador incorpora a Olivier Monjaret para liderar la estrategia regulatoria en un momento clave para el desarrollo digital del país.

La operadora ejecuta un plan de inversión de 460 millones de dólares para expandir su red, mejorar la cobertura 4G y fortalecer la conectividad en Ecuador.

La expansión de la conectividad en Ecuador sigue sumando movimientos clave. En ese escenario, Tigo Ecuador anunció la incorporación de Olivier Monjaret como su nuevo Director de Regulación y Asuntos Públicos, una designación que se alinea con su estrategia de fortalecimiento institucional y crecimiento en el país.

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El nombramiento llega semanas después de que el CEO de la compañía, Roberto Andino, revelara un ambicioso plan de inversión orientado a acelerar el despliegue de red. La operadora ya trabaja en la expansión de su capacidad en más de 1.000 sitios, entre nuevos y repotenciados, con el objetivo de mejorar cobertura y calidad del servicio.

Como parte de este plan, la empresa ha reforzado la red 4G LTE en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga e Ibarra. A esto se suma la instalación de nuevas infraestructuras en poblaciones de 17 provincias de la Sierra, Costa y Amazonía, ampliando así el acceso a servicios digitales en zonas urbanas y rurales.

El despliegue también ha permitido fortalecer corredores estratégicos del país, como la Troncal de la Sierra (E35), la Troncal Amazónica (E45) y rutas clave como Aloag–Santo Domingo, Quito–La Independencia y Guayaquil–Manta, consolidando la conectividad en ejes logísticos fundamentales.

Para sostener este crecimiento, Tigo Ecuador proyecta invertir alrededor de 460 millones de dólares en los próximos cuatro años, monto que se suma a los 450 millones de dólares destinados inicialmente para la adquisición de la operación y el uso del espectro 5G, evidenciando su apuesta de largo plazo por el mercado ecuatoriano.

¿Quién es Olivier Monjaret?

En este contexto, Monjaret asume un rol clave. Con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, ha liderado áreas regulatorias y de relacionamiento institucional en compañías como Puntonet, Telefónica y DirecTV. Su trayectoria incluye el desarrollo de políticas públicas vinculadas al despliegue de infraestructura y la modernización del sector.

Olivier Monjaret como su nuevo Director de Regulación y Asuntos Públicos, de Tigo Ecuador.Cortesía

El ejecutivo también ha trabajado en ámbitos como gobierno corporativo, concesiones, gestión de espectro, protección de datos personales y articulación entre equipos legales, regulatorios y comerciales, habilidades fundamentales en un entorno de constante transformación digital.

“Es un honor sumarme a Tigo Ecuador en un momento clave para la industria. El sector enfrenta grandes desafíos y oportunidades para acelerar la conectividad y el desarrollo digital. Trabajaré para fortalecer el diálogo con autoridades y actores del ecosistema, contribuyendo a un entorno regulatorio que impulse la inversión, la competencia y la mejor experiencia para los usuarios”, señaló Monjaret.

A lo largo de su carrera, ha representado al sector en gremios como ASETEL, AEPROVI, ASIET y AMCHAM, contribuyendo al fortalecimiento del marco regulatorio y al impulso de la innovación.

Nacido en Saint-Brieuc, Francia, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por la ENIB y cuenta con formación complementaria en innovación y liderazgo. Su llegada refuerza la estrategia de la compañía de consolidar una operación moderna y robusta, enfocada en ampliar el acceso a servicios digitales de alta calidad en Ecuador.