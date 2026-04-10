Artemis II EN VIVO: últimos minutos antes del amerizaje de Orión en el Pacífico

Este viernes 10 de abril de 2026, la nave Orión de la misión Artemis II, liderada por la NASA, inició su reingreso a la Tierra tras completar un histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna.

A bordo viajan cuatro astronautas en la primera misión tripulada del programa Artemis en más de 50 años. El amerizaje está previsto en el océano Pacífico, frente a la costa de California, a las 19:07 de Ecuador, donde equipos especializados esperan recuperar la cápsula.

Integrity es el nombre que la tripulación de Artemis II dio a la cápsula Orión de la NASA, un símbolo cargado de significado dentro de esta histórica misión. Más allá de identificar a la nave, el nombre refleja valores como la confianza, la humildad y el trabajo en equipo, esenciales para un viaje de estas características.

19:27 Jared Isaacman dice estar muy orgulloso 19:28 10/04/2026 19:28 10/04/2026 El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó su orgullo tras el exitoso regreso de la misión, destacando el trabajo de todo el equipo detrás de Artemis II.



“No podría estar más orgulloso de toda la fuerza laboral: años de esfuerzo, noches largas y trabajo duro en todo el país que hicieron posible este momento”, señaló desde el buque USS John P. Murtha.



También agradeció a la Marina y a los equipos en campo, resaltando que se trata de un esfuerzo conjunto: “Acabamos de traer astronautas de vuelta de la Luna”, dijo, subrayando la magnitud histórica del logro.

19:26 Ya muy cerca de la cápsula 19:27 10/04/2026 19:27 10/04/2026 Mientras se trabaja en restablecer la comunicación entre la nave Integrity y el equipo de rescate, que ya se encuentra muy cerca de la cápsula, la transmisión se traslada al buque de la Armada USS John P. Murtha.

19:25 La nave Integrity está siendo integrada al NRD 19:26 10/04/2026 19:27 10/04/2026 La nave Integrity está siendo integrada al NRD (Navy Recovery Device), el sistema de la Armada que permite asegurar y estabilizar la cápsula en el agua durante las operaciones de rescate.



Este paso es clave para mantener la nave firme mientras los buzos completan el montaje de la plataforma inflable y se prepara la extracción segura de la tripulación.

19:23 Hace falta el apagado de la nave 19:24 10/04/2026 19:24 10/04/2026 Se instruye contactar a la tripulación vía teléfono satelital como parte de la coordinación para completar el apagado de la nave, paso que dará inicio formal a la operación de rescate.



Las primeras embarcaciones con buzos de la Marina ya están listas para acercarse a Integrity y desplegar la plataforma inflable conocida como “front porch”, desde donde los astronautas serán extraídos uno a uno. Allí podrán estabilizarse brevemente antes de ser trasladados en helicóptero hasta el buque de la Armada USS John P. Murtha, donde concluirá la recuperación.

19:22 El equipo de rescate está muy cerca 19:23 10/04/2026 19:23 10/04/2026 Los equipos de rescate ya se acercan a la cápsula Integrity mientras se espera el inicio del apagado total de sistemas, paso clave antes de la extracción de la tripulación. El siguiente momento importante será el despliegue de la plataforma inflable conocida como “front porch”, desde donde los astronautas saldrán uno a uno.



En paralelo, continúan los intentos por restablecer la comunicación completa: la tripulación confirma que está usando correctamente el radio e incluso intenta reiniciarlo. Desde Houston se verifica también el tiempo transcurrido desde el amerizaje para coordinar el procedimiento. Todo avanza bajo control en la fase final de recuperación.

19:22 Un problema de comunicación 19:22 10/04/2026 19:22 10/04/2026 Desde control informan un problema puntual de comunicación: pueden escuchar a la tripulación, pero ellos no parecen recibir las instrucciones.



Se les pide que confirmen transmisión y lectura, verificando que están presionando correctamente el botón de transmisión (push-to-talk) del radio. Mientras tanto, continúan los intentos para restablecer la comunicación bidireccional completa.

19:21 Se acercan lanchas rápidas 19:22 10/04/2026 19:22 10/04/2026 Las imágenes muestran ya a una de las lanchas rápidas de recuperación acercándose a la nave Integrity, mientras la tripulación coordina con Houston el momento exacto para apagar completamente el vehículo, paso previo a que los equipos puedan intervenir directamente.



No se reportan fallas en la cápsula: Integrity está en perfectas condiciones. Sin embargo, existe un problema temporal en la comunicación satelital (SARSAT) entre la tripulación y el equipo de rescate, algo que se espera resolver en breve. Mientras tanto, la nave mantiene sistemas de enfriamiento activos, garantizando condiciones seguras para los astronautas durante la espera.

19:19 Se solicita silencio en las comunicaciones 19:21 10/04/2026 19:21 10/04/2026 “Buzo principal en radio SAR, por favor mantengan comunicaciones en espera”, Desde control se solicita silencio en las comunicaciones para el canal del Master Diver, encargado de las primeras operaciones de contacto con la nave Integrity en el agua, en una fase clave del proceso de recuperación.

19:17 ¿Qué pasó con Artemis II? 19:19 10/04/2026 19:19 10/04/2026 Houston confirma que todas las maniobras se ejecutaron a la perfección durante el regreso de la nave Integrity. La cápsula ingresó a la atmósfera exactamente en el tiempo previsto, alcanzó su velocidad máxima y atravesó el blackout sin inconvenientes.



Tras recuperar la señal, los equipos aéreos lograron seguir visualmente el descenso en todo momento. Luego se cumplió la secuencia clave: primero se desprendió la cubierta superior con tres paracaídas, después se desplegaron los drogue y finalmente los tres paracaídas principales, que redujeron la velocidad hasta unos 19 millas por hora al momento del amerizaje.



Un descenso limpio, controlado y, en palabras de la NASA, de manual.

19:15 La nave está sólida y sin fallas 19:16 10/04/2026 19:16 10/04/2026 Lo realmente importante es que la nave Integrity está sólida y sin fallas, mientras se inicia el apagado de sistemas, paso clave para dar comienzo al proceso de recuperación en el océano

19:14 El director de vuelo coordina el apagado progresivo de la nave 19:15 10/04/2026 19:15 10/04/2026 La nave Integrity se encuentra en excelente estado tras el amerizaje, mientras la tripulación continúa con los procedimientos posteriores a la llegada. El comandante Reid Wiseman confirma que los cuatro astronautas están en perfectas condiciones. Los cinco airbags ya inflados mantienen la cápsula en posición vertical, permitiendo que los equipos de rescate inicien un acercamiento controlado.



En paralelo, desde la sala de control, el director de vuelo coordina el apagado progresivo de la nave, paso necesario antes de cualquier intervención. No se han detectado gases tóxicos, lo que facilita la operación, pero el equipo de recuperación deberá esperar unos minutos más hasta que se complete la desactivación total de los sistemas.

19:13 Aún no lograr detectar señal en el Pacífico 19:14 10/04/2026 19:24 10/04/2026 Se confirma que el beacon de emergencia (406 MHz) -transmisor de radio portátil- está encendido en la nave Integrity, pero los equipos de recuperación aún no logran detectar su señal desde la zona.



Desde control advierten que el radio SAR utiliza la misma antena, por lo que podría haber interferencias o problemas de comunicación. Mientras tanto, continúan las verificaciones para asegurar el contacto total con la cápsula.

19:11 La cápsula está en posición 19:12 10/04/2026 19:13 10/04/2026 La tripulación de la nave Integrity se encuentra en excelentes condiciones, según el último reporte tras el amerizaje. La cápsula está en posición “estable uno”, es decir, correctamente orientada, mientras se despliega el sistema de flotación con cinco airbags inflados con helio para mantenerla firme en el agua.



La NASA califica la operación como un reingreso y amerizaje de manual. Así, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresan a la Tierra tras completar con éxito su histórico viaje alrededor de la Luna.

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​Los airbags están siendo inflados para mantener una configuración estable o vertical de la cápsula, y hay una buena vista desde uno de los helicópteros navales que sobrevuela la zona.

19:10 Houston todo está bajo control 19:11 10/04/2026 19:11 10/04/2026 Se confirma nuevamente el amerizaje en el océano Pacífico, al suroeste de San Diego, exactamente a las 7:07:47 p.m. (hora central de EE.UU.), es decir, 6:07:47 p.m. en Ecuador 🇪🇨.



La comunicación con la nave Integrity es clara y estable, tanto en voz como en sistemas. La tripulación reporta estado “estable uno, cuatro en verde”, lo que indica que todos los astronautas se encuentran en buenas condiciones.



Houston confirma que todo está bajo control y se prepara ya la fase de recuperación postamerizaje, cerrando con éxito una misión impecable.

19:09 Cierre de misión 19:10 10/04/2026 19:10 10/04/2026 Se confirma el tiempo total de la misión: Integrity completó su histórico viaje en 9 días, 1 hora, 21 minutos y 35 segundos desde su lanzamiento.



Con este dato final, la NASA cierra oficialmente Artemis II, una misión que marca el regreso de los humanos al espacio profundo y deja todo listo para el siguiente paso: volver a pisar la Luna.

19:07 Amerizaje confirmado 19:08 10/04/2026 19:10 10/04/2026 Amerizaje confirmado. La nave Integrity ha aterrizado con éxito en el océano, marcando el final de la misión Artemis II. El descenso concluyó a las 7:07 p.m. (hora central de EE.UU.), es decir, 6:07 p.m. en Ecuador 🇪🇨.



Con este hito, la NASA cierra un nuevo capítulo en la exploración lunar: desde los sueños de Jules Verne hasta una misión moderna que llevó nuevamente a humanos al espacio profundo. Los astronautas ya están de regreso en la Tierra tras completar su histórico viaje alrededor de la Luna.

19:07 La nave Integrity reporta un descenso perfecto 19:07 10/04/2026 19:07 10/04/2026 La nave Integrity reporta un descenso perfecto, con la tripulación en buen estado y sin novedades a bordo. Todo avanza conforme al plan en esta fase final.



Falta apenas 1 minuto y 15 segundos para el amerizaje, que marcará el cierre de una histórica misión: un viaje de 694.481 millas desde su lanzamiento el 1 de abril, incluyendo el sobrevuelo alrededor de la Luna.

19:05 Se activa la búsqueda en el Pacífico 19:06 10/04/2026 19:06 10/04/2026 La nave Integrity desciende a 5.000 pies de altitud mientras se activa el beacon de búsqueda y rescate, clave para su localización en el océano. Se confirma un momento decisivo: los tres paracaídas principales se han desplegado correctamente.



Todo funciona según lo previsto: buen inflado (reefing) y una tasa de descenso estable, con tres paracaídas visibles y en perfecto estado. La cápsula entra en su fase final antes del amerizaje.

19:03 La nave desciende en paracaídas 19:05 10/04/2026 19:05 10/04/2026 La nave Integrity desciende ya por debajo de los 10.000 pies de altitud (unos 3 km), manteniendo aún desplegados los paracaídas piloto (drogue), que estabilizan la cápsula en esta fase final.



Todo sigue conforme al protocolo: estos paracaídas preparan el sistema para el despliegue de los principales, paso clave antes del amerizaje en el océano Pacífico.

19:03 A cuatro minutos de casa 19:03 10/04/2026 19:03 10/04/2026 La nave Integrity ya es claramente visible en su descenso final, con imágenes captadas incluso desde el avión WB-57 de la NASA. La cápsula se encuentra a unos 50.000 pies de altitud (unos 15 km), acercándose rápidamente al océano.



La cuenta regresiva avanza: faltan cuatro minutos y medio para el amerizaje, en una fase donde cada segundo acerca a la tripulación a su esperado regreso a la Tierra.

19:02 Estallan los aplausos en la sala de control 19:03 10/04/2026 19:03 10/04/2026 Estallan los aplausos en la sala de control de misión: se restablece la comunicación por voz con el comandante Reid Wiseman, confirmando que la nave Integrity está en buen estado tras el blackout.



La emoción crece en Houston y en todo el mundo: la cápsula está a solo cinco minutos y medio de regresar a casa, en la recta final antes del amerizaje en el océano Pacífico.

19:00 Se restablece comunicación 19:02 10/04/2026 19:02 10/04/2026 Se restablece la comunicación tras el blackout: la nave Integrity responde “fuerte y claro” a Houston, confirmando que todo está en orden a bordo. La NASA valida que la trayectoria es perfecta y que el descenso se mantiene dentro de los parámetros previstos.



Además, los equipos de recuperación ya tienen contacto visual con la cápsula, lo que acerca a la misión a su cierre exitoso en el océano Pacífico.

18:59 19:00 10/04/2026 19:00 10/04/2026 Los helicópteros de la Marina también ya tienen contacto visual con la nave Integrity, que continúa su descenso hacia el océano. Sin embargo, la misión sigue dentro del periodo de blackout, por lo que aún no hay comunicación con la tripulación.



La expectativa crece: queda menos de un minuto para recuperar la señal, momento clave para confirmar que todo avanza con normalidad antes del amerizaje.

18:58 Ya es visible Artemis II desde la Tierra 18:59 10/04/2026 18:59 10/04/2026 Se despliegan más equipos de recuperación en la zona de amerizaje mientras se confirma contacto visual con la nave Integrity, que ya es visible desde la Tierra. Aún quedan 2 minutos y 40 segundos del blackout, por lo que la comunicación sigue interrumpida.



La cuenta regresiva avanza: faltan 9 minutos y 35 segundos para el amerizaje, en una fase decisiva donde todo el operativo en el océano Pacífico se prepara para recibir a la cápsula.

18:56 Un pequeño punto de luz al atravesar la atmósfera 18:58 10/04/2026 18:59 10/04/2026 Desde la Tierra, la nave Integrity se observa como un pequeño punto de luz al atravesar la atmósfera en su fase de máximo calentamiento. Es una imagen clave: marca el momento en que los astronautas sienten el primer tirón de la gravedad desde su despegue el 1 de abril.



Tras días en microgravedad, este regreso a la fuerza gravitatoria confirma que la cápsula avanza en la trayectoria correcta mientras supera la etapa más extrema del reingreso.

18:56 Punto máximo de calentamiento 18:56 10/04/2026 18:56 10/04/2026 La nave Integrity está a solo 30 segundos del punto de máximo calentamiento, el momento más exigente del reingreso. En esta fase, las temperaturas en el exterior de la cápsula alcanzarán entre 4.000 y 5.000 grados Fahrenheit, poniendo a prueba el escudo térmico y la trayectoria elegida.



Este es el verdadero examen de la misión: si todo funciona como está previsto, la nave superará la etapa más crítica antes de iniciar su desaceleración rumbo al despliegue de paracaídas.

18:52 Integrity desciende 18:56 10/04/2026 18:56 10/04/2026 La nave Integrity desciende ya a unos 400.000 pies de altitud (unos 122 km) mientras viaja a una velocidad extrema de 34.800 pies por segundo.



En este punto del reingreso, la cápsula atraviesa las capas más altas de la atmósfera terrestre, donde el rozamiento genera temperaturas intensas y mantiene el blackout de comunicaciones. Todo forma parte de la fase más crítica antes del despliegue de paracaídas.

18:47 Está por iniciar el blackout 18:52 10/04/2026 18:52 10/04/2026 Durante esta fase, no habrá comunicación con la tripulación ni recepción de datos en el centro de control en Houston. Todo está en orden a bordo, pero se confirma que no se realizarán transmisiones previas antes del ingreso a la atmósfera.



El llamado blackout —una interrupción total de señal causada por el plasma que rodea la nave al entrar a gran velocidad— comenzará a las 6:53:54 p.m. (hora central de EE.UU.) y tendrá una duración aproximada de seis minutos. Es un procedimiento esperado y crítico dentro del reingreso.

18:44 Sensores clave activos a 22 minutos del amerizaje 18:46 10/04/2026 18:47 10/04/2026 La nave Integrity ya cuenta con tres sensores barométricos operativos, un punto clave en esta fase final del descenso. Estos dispositivos miden la altitud y la velocidad de caída, información vital que permitirá activar automáticamente el sistema de paracaídas en el momento preciso.



A esta hora, la misión entra en una etapa crítica: faltan menos de nueve minutos para el ingreso a la atmósfera y 22 minutos para el amerizaje en el océano Pacífico. Todo avanza según lo previsto.

18:42 El módulo de tripulación se ha separado 18:44 10/04/2026 18:44 10/04/2026 El módulo de tripulación de Orión se ha separado de su módulo de servicio hace 10 minutos. Después de viajar alrededor de la Luna, ver su lado lejano y experimentar un eclipse solar, los astronautas de Artemis II están en la última etapa de su viaje de regreso a casa.

18:39 Amerizaje o aterrizaje, a 1.701 millas náuticas 18:42 10/04/2026 18:42 10/04/2026 Veinticuatro segundos después de la entrada a la atmósfera, Orion entrar en un período de seis minutos sin comunicaciones con la tripulación. Esto es esperado debido a la acumulación de plasma alrededor de la nave.



Se trata de un efecto de ionización causado por la velocidad de la nave al interactuar con la fricción de la atmósfera terrestre. Este apagón de comunicaciones está previsto que comience a las 18:53 con 54 segundos de la tarde (hora central).



Durante ese período, la nave alcanzará su velocidad máxima de 24.661 millas por hora.