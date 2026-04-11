CAN pide a Petro y Noboa retomar diálogo directo para salvar 57 años de integración

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

En un comunicado emitido este 10 de abril, la Comunidad Andina (CAN) informó que su secretario general, el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, se comunicó con los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador, para hacerles un llamado urgente a retomar el diálogo directo ante la escalada arancelaria que enfrenta a los dos países.

Gutiérrez expresó su profunda preocupación por las medidas recientes y advirtió que, lejos de contribuir a una solución, generan efectos adversos para ambas partes y para el conjunto de la subregión andina.

El secretario general pidió que el diálogo se retome mediante delegaciones encabezadas por autoridades del más alto nivel y con facultades para alcanzar acuerdos concretos.

Lo que está en juego



El funcionario recordó a los mandatarios que el proceso de integración andino es el resultado de casi 60 años de esfuerzo sostenido.

En ese tiempo, las exportaciones intracomunitarias pasaron de $52,7 millones a $9.152 millones, y el 82,9 % de esas exportaciones corresponde a productos manufacturados con valor agregado.

Para Colombia, la CAN ha multiplicado por 103 sus exportaciones intracomunitarias: de $31 millones en 1969 a $3.197 millones en 2024, beneficiando a cerca de 3.540 empresas exportadoras, de las cuales 3.109 son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Además, unas 350.000 toneladas de productos colombianos transitan anualmente por la frontera terrestre con Ecuador.

Ecuador también tiene mucho que perder.

Sus exportaciones intracomunitarias pasaron de $7,5 millones en 1969 a $2.033 millones en 2024, una multiplicación de 271 veces, beneficiando a 1.220 empresas exportadoras, de las cuales 1.010 son mipymes.

Por la frontera terrestre con Colombia transitan anualmente unas 690.000 toneladas de productos ecuatorianos.

La arquitectura en riesgo



El comunicado subraya que la CAN ha construido una arquitectura jurídica supranacional que va más allá del comercio:

libre competencia,

propiedad intelectual,

libre tránsito de personas,

roaming sin costo adicional y

coordinación contra el crimen organizado transnacional.

También destaca los avances en el Mercado Andino Eléctrico Regional, clave para la seguridad energética de la región.

Gutiérrez advirtió que, en un entorno global marcado por tensiones e incertidumbres, el derecho internacional es la principal garantía para países de dimensión media como los andinos.

Desconocer esos compromisos, señaló, podría derivar en dinámicas de inestabilidad con consecuencias difíciles de prever.

Financiamiento para la frontera



El secretario general planteó además la posibilidad de que la banca multilateral aporte recursos para aliviar la tensión.

El comunicado menciona específicamente a la Corporación Andina de Fomento (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como fuentes de fondos de cooperación para fortalecer las capacidades de ambos países en las zonas de frontera.

La Secretaría General reiteró su disposición para continuar actuando como facilitador en la búsqueda de una solución que resguarde los intereses de los países miembros y fortalezca el proceso de integración andino.