Petro anuncia que producción ecuatoriana "necesaria" para Colombia entrará sin arancel

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Petro anunció arancel cero para producción ecuatoriana "necesaria" para Colombia, aunque no detalló qué productos ni el instrumento legal. Ecuador exporta al vecino país atún, madera, aceites y más de 1.130 productos.

La medida marca un giro frente a Ecuador: Colombia aplicaría el 100% como regla general pero con excepciones, mientras que la tasa ecuatoriana grava sin distinción a todas las mercancías de origen colombiano.



La escalada arancelaria ya acumula más de $800 millones en pérdidas bilaterales en menos de tres meses, según la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Ambos países mantienen reclamos cruzados ante la CAN, cuya resolución se espera para finales de abril.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su gobierno permitirá que la producción ecuatoriana necesaria para Colombia ingrese con cero por ciento de arancel. "El gobierno colombiano permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entre a cero por ciento de arancel", escribió en su cuenta de X.

El mensaje llega horas después de que la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmara que Colombia elevará al 100% los aranceles a productos ecuatorianos como medida recíproca tras la decisión de Ecuador de aplicar la misma tasa desde el 1 de mayo.

¿Arancel cero para qué productos?



La declaración de Petro sugiere un giro en la estrategia colombiana: aplicar el 100% como medida general pero exceptuar los productos que su economía necesita.

Aún no se ha detallado qué bienes entrarían en esa categoría de "necesarios" ni mediante qué instrumento legal se formalizaría la excepción.

Sin embargo, los principales productos que Ecuador exporta a Colombia y que podrían considerarse dentro de esa categoría son:

Conservas de atún, que representaron $97 millones entre enero y noviembre de 2025

Tableros de madera

Grasas y aceites vegetales

Preparaciones alimenticias

Minerales y metales

Entre estos cinco productos se concentra el 51% de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Colombia, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En total, más de 1.130 productos ecuatorianos llegan a ese mercado y unas 580 empresas están vinculadas a esa relación comercial.

¿En qué se diferencia de la medida ecuatoriana?



De confirmarse con un decreto, la medida establecería un esquema diferenciado: arancel cero para lo que Colombia necesita y 100% para el resto.

Un enfoque que contrasta con la tasa ecuatoriana, que aplica de forma generalizada y sin excepciones a todas las mercancías de origen colombiano.

¿Cómo llegamos hasta aquí?



El anuncio se produce en medio de la jornada más tensa de la guerra comercial entre ambos países.

Este viernes, Petro y Noboa protagonizaron un cruce de mensajes en X que derivó en el retiro de la embajadora colombiana en Quito y la convocatoria de un consejo de ministros colombiano en la frontera.

Ecuador, por su parte, ya había llamado a consultas a su embajador en Bogotá, suspendido las mesas técnicas de diálogo y formalizado la tasa del 100% mediante una resolución del Senae.

La escalada arancelaria arrancó el 1 de febrero con una tasa ecuatoriana del 30%, que subió al 50% en marzo y ahora al 100% desde mayo. Colombia respondió con un arancel del 30% en febrero bajo el Decreto 170, que ahora será modificado para llegar al 100%.

Ambos países mantienen además reclamos cruzados ante la Comunidad Andina (CAN), cuya resolución se espera para finales de abril.