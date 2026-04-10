Artemis II: Los seis minutos de silencio y fuego en su regreso a la Tierra

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Silencio de radio: La cápsula perderá comunicación durante seis minutos por la capa de plasma generada al reingresar a la atmósfera.



Calor y velocidad: El exterior de la nave soportará 2.700 °C mientras viaja a más de 40.200 km/h antes de desplegar paracaídas.



Hito histórico: Es la primera misión que alcanza la órbita lunar desde 1972, marcando el fin de una pausa de más de 50 años.

Tras una travesía histórica, los tripulantes de la misión Artemis II enfrentarán su desafío final: un apagón absoluto de comunicaciones. Durante seis minutos, justo después de reingresar a la atmósfera terrestre, la cápsula Orión quedará aislada del centro de control de la NASA. Este fenómeno, provocado por la ionización y la formación de una capa de plasma alrededor de la nave, impedirá el flujo de datos y voz hasta que la cápsula logre estabilizarse en su descenso hacia el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

El desafío del escudo térmico

El cronograma es preciso. El ingreso a la atmósfera está marcado para las 19:53 (hora del Este de EE. UU.), apenas catorce minutos antes del amerizaje. No es el primer aislamiento que viven los astronautas; ya experimentaron un silencio de 40 minutos al sobrevolar la cara oculta de la Luna. Sin embargo, esta vez el riesgo es físico: antes del "apagón", el módulo de tripulación deberá desprenderse del de servicio y alinearse milimétricamente para que el escudo térmico soporte el impacto inicial.

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Un descenso a fuego y velocidad

La fricción convertirá a la nave en una bola de fuego. Según los reportes de la NASA, el exterior de la Orión soportará temperaturas extremas de hasta 2.700 grados centígrados, mientras viaja a una velocidad vertiginosa de 40.200 kilómetros por hora. Esta resistencia atmosférica será la encargada de frenar la cápsula de forma natural, permitiendo que los paracaídas se desplieguen finalmente a unos 6.700 metros de altitud para suavizar la caída.

Rescate en aguas del Pacífico

Una vez que la nave toque el agua, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciarán de inmediato las maniobras de recuperación. Con este amerizaje, concluye una travesía que marca un hito generacional, al ser la primera expedición en alcanzar la órbita lunar desde la mítica misión Apolo 17 en 1972.