Artemis II: NASA cambia estrategia de reingreso para proteger a astronautas

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Las claves del retorno Maniobra de choque: La NASA reduce el reingreso de 20 a 14 minutos para minimizar el castigo térmico sobre la cápsula tripulada.



Trayectoria corta: Se recortan casi 3,000 km de fricción atmosférica para evitar daños en el escudo, tras las fallas detectadas en la misión previa.



Retorno crítico: Los astronautas soportarán 2,700 °C y seis minutos de silencio radial antes de amerizar en el Pacífico.

La NASA no deja margen al azar. Para el retorno de la misión Artemis II, la agencia espacial ha decidido implementar una trayectoria de reingreso mucho más directa y agresiva que la ejecutada por su predecesora. El objetivo es claro: minimizar el tiempo de exposición al calor infernal de la atmósfera y garantizar que el escudo térmico proteja la vida de los cuatro astronautas a bordo.

Estrategia de choque contra el calor

"Estamos utilizando un perfil de entrada elevado", explicó Rob Navias, narrador oficial de la NASA. Al reducir la duración del reingreso de 20 a solo 14 minutos, se induce una carga térmica significativamente menor. Esta maniobra técnica busca que el escudo cumpla su función con máxima eficiencia, evitando el desgaste excesivo observado en la misión no tripulada de 2022.

La diferencia en la distancia es radical. Mientras que Artemis I recorrió más de 5,800 kilómetros en la atmósfera, la Artemis II apunta a un rango máximo de 3,150 kilómetros hasta su zona de amerizaje en las costas de San Diego. Con este recorte, la NASA confía en que el módulo soporte mejor los 2,700 grados centígrados de fricción sin comprometer la estructura.

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Lecciones de un pasado accidentado

Este cambio de planes responde a las alarmas encendidas durante Artemis I. En aquella ocasión, el escudo térmico sufrió desprendimientos de material más grandes de lo proyectado. Aunque la NASA sostiene que aquello no habría matado a una tripulación, la seguridad actual es innegociable.

De hecho, la ingeniería espacial ya mira hacia el futuro. Para Artemis III, la agencia rediseñará por completo el proceso de fabricación del escudo, buscando un material más poroso que permita una disipación de gases más eficiente desde el primer segundo del contacto atmosférico.

El "silencio" de los 40,000 kilómetros por hora

El descenso final será una prueba de fuego, literalmente. El módulo Orion impactará la atmósfera a una velocidad superior a los 40,200 km/h. En ese instante crítico, la fricción generará un plasma que cortará toda comunicación con la Tierra durante seis minutos de tensión absoluta.

Durante este periodo, los astronautas experimentarán una desaceleración equivalente a cuatro veces la fuerza de gravedad. Si los cálculos son correctos, el despliegue de los paracaídas culminará con un amerizaje exitoso en el Pacífico a las 20:07 (hora del este de EE.UU.). Este hito consolidará el camino para que el ser humano vuelva a pisar suelo lunar en 2028.