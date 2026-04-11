Celec niega filtraciones del caso Progen en EE. UU.: "El proceso judicial es de carácter público"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Celec rechaza intención de Astrobryxa para declarar confidencial la demanda judicial en Florida.

La estatal niega filtraciones y defiende el carácter público del proceso ante el Tribunal de Tampa.

No hay una respuesta sobre la mención de la ministra Inés Manzano en los escritos de Astrobryxa.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) rechazó la intención de la empresa Astrobryxa de declarar la confidencialidad de la demanda que la estatal mantiene en Estados Unidos contra Progen, por la fallida contratación de generación eléctrica. La estatal ecuatoriana también niega haber filtrado información del caso, como ha insinuado la subcontratista.

Celec defiende la publicidad del proceso en Tribunal de Tampa

En respuesta a un requerimiento de información de este Diario, Celec recordó que el proceso sustanciado ante el Tribunal de Tampa, Florida, es de carácter público. Asimismo, la institución negó haber filtrado detalles del litigio a terceros o tener injerencia alguna en la labor de medios de comunicación.

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Denuncias de amenazas: Celec toma distancia

Respecto a las presuntas amenazas denunciadas por los accionistas de Astrobryxa, la estatal ecuatoriana se limitó a señalar que tiene conocimiento de que dichas advertencias ya fueron reportadas ante las autoridades competentes, aclarando que Celec no es objeto de tales investigaciones, y que se resolverán en las instancias que correspondan.

No obstante, la Corporación evitó referirse a la ministra de Energía, Inés Manzano, quien figura en una lista junto a otros funcionarios de Gobierno -incluido el presidente Daniel Noboa- en capturas de pantalla relacionadas con las supuestas amenazas a los accionistas de la empresa Astrobryxa.

La empresa Progen y sus subcontratistas, como Astrobryxa, fueron demandados por Celec en Estados Unidos bajo la Ley RICO.ARCHIVO

Celec y Astrobryxa: el origen de la disputa

Astrobryxa, subcontratista ecuatoriana de la firma Progen, solicitó a la justicia de Estados Unidos la suspensión de la fase de presentación de pruebas en la demanda iniciada por la Celec en dicho país, derivado de la fallida contratación de generación eléctrica. La firma, además, adelantó la presentación de recursos para declarar la confidencialidad de la información ante presuntas filtraciones que, según denuncian, habrían derivado en amenazas contra sus representantes.

De acuerdo con Astrobryxa, luego de que la empresa presentara ante el Tribunal de Distrito Central de Florida sus divulgaciones iniciales (acompañadas de una lista de personas con información relevante sobre el caso), el abogado de Celec, Daniel Pulecio-Boek, se habría puesto en contacto con un "número indeterminado" de ellas el 18 de marzo de 2026 para informarles sobre su inclusión en el proceso.

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La defensa de Astrobryxa sostiene que una semana después de la divulgación de dicha información, el 26 de marzo de 2026, los accionistas José Manrique y Karla Saud recibieron amenazas desde un número desconocido. Los mensajes incluían imágenes de las comunicaciones de Pulecio-Boek, fotografías de su familia y la advertencia de que Manrique, Saud y sus hijos serían asesinados por "delatar al Padrino en (los Estados Unidos)", según consta en los anexos de la solicitud. Manrique denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, donde afirmó desconocer la identidad de dicho "Padrino".