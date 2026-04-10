Caso Progen: las razones de Astrobryxa para exigir reserva en la demanda de Celec

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Astrobryxa es una de las empresas demandadas por Celec en Estados Unidos por la fallida contratación de generación energética.

La subcontratista ecuatoriana presentó una solicitud para suspender la fase de presentación de pruebas.

LA defensa de Astrobryxa pretende establecer una acuerdo de confidencialidad para proteger a sus defendidos.

La empresa Astrobryxa, subcontratista de Progen en Ecuador, busca que la justicia de Estados Unidos declare la reserva de la demanda interpuesta por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), derivada de la fallida contratación de generación eléctrica en el país. La firma argumenta que la filtración de información sensible sobre el proceso de generación eléctrica ha derivado en graves amenazas contra sus accionistas, José Manrique y Karla Saud, por lo que buscan frenar la fase de pruebas y obligar a un arbitraje.

Las razones y el pedido de Astrobryxa ante Tribunal

La defensa de la subcontratista remitió un escrito al Tribunal del Distrito Central de Florida solicitando la suspensión de la fase de presentación de pruebas. El objetivo principal es permitir la corrección de escritos y proteger datos clave ante la sospecha de que Celec estaría filtrando la lista de testigos y personas con información relevante del caso a terceros.

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La razón de fondo, según argumentó la subcontratista, es la sospecha de que Celec estaría filtrando información sensible, tales como las divulgaciones iniciales y una lista de personas que conocerían datos clave del caso. De acuerdo con la denuncia, estas filtraciones habrían derivado en amenazas contra los accionistas de la compañía, José Manrique y Karla Saud.

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Pedido de reserva por sospechas de filtraciones

De hecho, la defensa de Astrobryxa señaló que el 18 de marzo de 2026, tras entregar sus divulgaciones iniciales y la lista clave de personas para el caso, el abogado de Celec, Daniel Pulecio-Boek, se puso en contacto con los mencionados para informarles de su inclusión en el proceso. Asimismo, la empresa expresó su preocupación de la posible filtración de información a medios de comunicación, citando publicaciones de este Diario.

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Estas sospechas y las presuntas amenazas fueron notificadas al equipo legal de Celec mediante correos electrónicos dirigidos a Courtney Keller. En dichas comunicaciones, Astrobryxa planteó la necesidad de un acuerdo de confidencialidad para salvaguardar la integridad de sus representados y frenar las filtraciones.

Celec no halla justificación para confidencialidad

Sin embargo, Keller replicó que "una cláusula de confidencialidad no protege la información que no es confidencial" y sostuvo que no tenía constancia de que los datos de las divulgaciones iniciales de Astrobryxa pudieran estar sujetos a una orden de protección.

Ante la negativa de Celec, la subcontratista adelantó ante la justicia estadounidense que presentará una moción para obligar al arbitraje, amparándose en las cláusulas contractuales y en la propia demanda original de la estatal eléctrica. La firma advirtió que continuar con la etapa de pruebas bajo las condiciones actuales incrementaría el riesgo para sus accionistas y permitiría que Celec alegue, posteriormente, una supuesta renuncia de la empresa al arbitraje.