Celec busca sumar 30 MW de Austral sin contrato cerrado y en medio de arbitraje

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Celec intenta incorporar 30 MW de Austral sin contar con la recepción provisional de la obra o la terminación unilateral del contrato.

Las actas firmadas en 2025 permitieron realizar pagos tras la presentación de facturas o verificación visual.

La generación sigue en pruebas, con riesgos técnicos, legales y sin garantías claras. Hay un arbitraje en curso.

El afán del Gobierno por incorporar megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador para cubrir parte del déficit de casi 900 MW no advierte límites. Tras el fracaso de los proyectos Progen y Austral Technical Management (ATM), que debían aportar 241 MW entre finales de 2024 e inicios de 2025, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) busca sumar al menos 30 MW, de Esmeraldas III, a cargo de Austral, sin contar con respaldos formales.

Los equipos que aportarán este suministro son parte de la isla 3, conformada por 16 de 42 motores de Austral. Estos componentes y otros elementos de esta central térmica, fueron recibidos “a entera satisfacción” en 2025 mediante actas de entrega - recepción provisional, firmadas por José María Estupiñan Zambrano, administrador del contrato, y Nicolás Maurice Pic, en representación de ATM. Aunque estos procedimientos de verificación no exigían mayor rigor.

Según tres documentos de febrero, marzo y mayo de 2025, a los que accedió Diario EXPRESO, la validación de los motores, transformadores, sistemas de protección y otros -que constan en actas- son un recurso para habilitar el pago, según hitos establecidos en una reforma modificatoria del contrato, acordada mutuamente.

Recepción parcial permitió pagos sin validar operación de la planta

En este convenio se plantea que los desembolsos se realizarán:

Tras la presentación de la factura (5 %)

“Verificación visual” (60 %).

Mientras tanto, para el resto, que está pendiente, se requiere la puesta en marcha de la térmica contratada (91 MW) y la transferencia de conocimientos.

En total, el contrato con Austral asciende a $89,9 millones, de este monto se han cancelado ya $71,4 millones (ver gráfico).

Por estas razones, Gabriel Secaira, consultor energético, precisa que, según los documentos, no existe una recepción provisional de la obra contratada (central de generación térmica de 91 MW). Tampoco se ha declarado al contratista incumplido, pese a que el proyecto no cumple con lo requisitos técnicos, según reveló en julio de 2025 la Contraloría General del Estado y lo ratificó meses después la Celec mediante un informe notarizado.

No hay recepción de la obra ni terminación del contrato

En el sector eléctrico tampoco se conoce sobre la terminación unilateral del contrato. De hecho, el arbitro de emergencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito dispuso a la Celec en agosto de 2025, entre otros, suspender la pretensión de terminar de manera unilateral el contrato con Austral, mientras no se resuelva este proceso de fondo.

Estos elementos (recepción provisional, terminación del contrato) son claves para justificar, según la norma, la participación del Estados ecuatoriano, a través de la Celec, en las instalaciones de Esmeraldas III.

La “desesperación” por incorporar un megavatio al sistema eléctrico no es suficiente argumento para intervenir en proyectos, que tienen litigios en curso, refiere Luis Alberto Andrade, especialista en Contratación Pública.

Y agrega que si bien se debe priorizar el interés general de los ciudadanos eso “no significa pasarse la ley, para cumplir. Las soluciones se buscan dentro del marco legal” porque las consecuencias de no hacerlo pueden tener un efecto negativo para el Estado ecuatoriano.

Esta realidad no es ajena para el gobierno. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, reconoció el 25 de marzo pasado que “aunque aún estamos en litigio, los generadores de ATM inician su entrada al SNI (Sistema Nacional Interconectado) para las pruebas técnicas”.

La Celec agregó el 25 de marzo que las maniobras no implican aceptación de los equipos ni renuncia de derechos del Estado. Tampoco generan obligaciones ni cambian la posición jurídica de esta empresa pública, en este caso.

La meta de la entidad era incorporar 30 MW al sistema nacional hasta el 31 de marzo de 2026, aunque en diciembre de 2025 la Celec reconoció que los motores de ATM no ofrecían esas garantías. Esta intención, sin embargo, aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Dos de tres especialistas consultados este 8 de abril de 2026 por EXPRESO señalaron que la incorporación de esa generación aún no ha tenido éxito porque no pueden permanecer conectados de manera establece. Aunque se conoce que los 16 equipos que están a prueba sí son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz), 32 no tienen esas condiciones (50 Hertz).

Pruebas sin respaldo y riesgos técnicos en la operación

Además, la puesta en marcha de una central de generación debe cumplir etapas antes de entrar en una operación comercial. Las fases son:

Contar con todos los generadores y complementos

Puesta en servicio de cada componente

Pruebas para identificar su correcto funcionamiento

Operación experimental en coordinación con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta etapa puede durar hasta un mes

Y finalmente, superados todos estos pasos, se declara la central en operación comercial

En procesos, que no están en litigios, a partir de la última etapa recién se puede hacer una recepción provisional del contrato, que en este caso es la incorporación de 91 MW. Y luego se hace la definitiva, si no existen novedades. A partir de allí, una obra está formalmente en manos del Estado.

Riesgos legales y falta de garantías marcan la operación

Ante esta realidad, “la Celec se está atribuyendo responsabilidades que le pueden dejar sin piso. Se podría perder hasta la garantía técnica por intervenir equipos que no han sido recibidos”, precisa una fuente próxima a esta entidad estatal, que pidió la reserva de su identidad.

La garantía en equipos de generación tiene un plazo de alrededor de un año para generadores nuevos, pero en este caso por tratarse de motores que datan de 2019, Secaira duda que se cuente aún con esos respaldos.

Para garantizar la operación de bienes públicos como los de una central térmica se requiere también contar con un seguro, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador. Sin embargo, el especialista considera que ante la controversia que ha generado la contratación de estos equipos será difícil contratar una póliza, en el caso que el gobierno logre sumar los 30 MW.

En este escenario, Salinas refiere que al no cumplir con los procedimientos técnico, legales ni seguros, la puesta en marcha de esta planta térmica resulta incierta. “¿Quién va a ofrecer seguros para esa chatarra?”.