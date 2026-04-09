¿Está vigente la jornada laboral flexible en Ecuador? Corte Constitucional da 5 días para aclararlo

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Ministerio del Trabajo firmó el acuerdo 046 que plantea jornadas laborales flexibles. Y luego prblicó el 059 en el Registro Oficial.



El Observatorio de la Política Laboral presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa norma.



La Corte Constitucional pidió aclarar si el acuerdo está vigente y dio al Ministerio de Trabajo cinco días de plazo para hacerlo.

La Corte Constitucional de Ecuador conocerá la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046 del Ministerio del Trabajo, que regula los turnos y horarios especiales en Ecuador, y que generó rechazo en ciertos sectores.

Esta acción fue presentada el 21 de febrero de 2026 por Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. El jurista refiere que tomó está acción debido a que la modificación de las jornadas de hasta 12 horas y otros ajustes se deben realizar de forma consensuada y mediante reformas legales, debatidas en la Asamblea Nacional.

Contradicciones sobre la vigencia del acuerdo generan dudas

Esta reforma laboral es parte del acuerdo MDT-2026-046, que fue modificado días después por el 059. Este ajuste ocurrió pese a que insumo inicial (046) establece que entra en vigor desde su suscripción sin perjuicio de la su publicación en el Registro Oficial. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, señaló públicamente que no está vigente.

Ante esta contradicción, antes de decidir si se admite o no la demanda, la jueza Claudia Salgado solicitó al Ministerio del Trabajo que confirme si el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, emitido el 18 de febrero de 2026, existe y está en vigencia. O en su defecto, certificar si existe un acuerdo ministerial que actualmente regule estos aspectos.

Corte da cinco días al Ministerio para aclarar el estatus de la norma

Para cumplir con este procedimiento, el máximo órgano de protección de derechos de Ecuador dio cinco días al Ministerio de Trabajo para que certifique si el acuerdo regula actualmente aspectos como los turnos especiales, la distribución de la jornada laboral y otros esquemas de trabajo.

El organismo, sin embargo, no admitió las medidas cautelares que buscaban suspender la aplicación de esta norma o su equivalente hasta que se resuelva este caso.

Por ahora, este proceso está en una etapa inicial. La Corte Constitucional aún no decide si tramitará el caso, pero el pedido de información marca el inicio de la revisión de una norma que ha generado dudas sobre su aplicación.

Acuerdo 059 introduce jornadas flexibles y cambios en turnos laborales

El acuerdo 059 se publicó el 10 de marzo de 2026 en el Registro Oficial, aunque el documento fue firmado el 27 de febrero por el ministro de Trabajo, Harold Burbano.

La firma de este acuerdo se realizó días después de la firma del polémico acuerdo ministerial MDT-2026-046, que planteaba una jornada laboral flexible y la posibilidad de trabajar hasta 12 horas en Ecuador. Además, este documento tomó como base el contenido del insumo anterior (acuerdo 046).

Así, el acuerdo 059 regula cómo las empresas pueden aplicar turnos y horarios especiales de trabajo, así como la distribución de la jornada flexible, que permite trabajar hasta 10 horas al día con tres días de descanso.

La norma define el procedimiento para que los empleadores soliciten y obtengan la autorización de estos esquemas, incluyendo nuevas formas de distribución de horas. Y también incorpora modalidades orientadas a facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.