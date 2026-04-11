Asesinan a dos policías en la vía a la costa en Guayaquil tras persecución desde Santa Elena

Publicado por Milka Franco Veliz Creado: Actualizado:

Dos policías fueron asesinados la tarde de este viernes 10 de abril de 2026 en la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil, tras un ataque armado contra la camioneta en la que se movilizaban.

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De acuerdo con información preliminar, los uniformados circulaban en una camioneta Ford Ranger sin placas cuando fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

El hecho violento provocó una fuerte movilización policial en la zona.

La versión oficial de la Policía Nacional

Según el coronel Gustavo Játiva, jefe subrogante de la Zona 8 de la Policía Nacional, los dos agentes se encontraban en sus días libres y viajaban junto a otras dos personas.

Estas dos acompañantes resultaron ilesas durante el ataque armado.

El oficial indicó que el vehículo en el que se trasladaban habría sido perseguido desde la provincia de Santa Elena hasta Guayaquil.

Al llegar a la ciudad, los ocupantes fueron interceptados por motorizados armados, quienes dispararon al menos 15 veces contra la camioneta.

Quiénes son los policías asesinados en Guayaquil

Las víctimas del ataque armado fueron identificadas como:

Homar Santiago Vásquez Balcázar, capitán de la Policía Nacional asignado a la zona de Santa Elena. El oficial formaba parte de la institución desde 2014 y también había prestado servicios en Huaquillas, provincia de El Oro.

La segunda víctima es Thalía Arellano Pinza, agente policial que trabajaba en la jefatura de operaciones de la zona de Santa Elena. Había ingresado a la institución en 2022.

Ambos uniformados fallecieron a causa de los disparos.

Lo que vieron ciudadanos en la vía a la costa

Un testigo del hecho relató que circulaba por la vía a la costa alrededor de las 13:25 cuando observó una camioneta con las ventanas trizadas.

En un inicio pensó que se trataba de un accidente de tránsito, pero luego notó la presencia de agentes de la Policía Nacional realizando el procedimiento, por lo que dedujo que se trataba de un ataque armado.

“Qué terrible… se supone que es una vía rápida y cualquier persona que no tenía nada que ver pudo haber quedado herida”, comentó.

El ciudadano señaló que decidió continuar su camino rápidamente para evitar presenciar la escena.